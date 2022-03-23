Керівництво Ради оцінило, скільки депутатів назавжди залишили країну

Перший віцеспікер: 10-12 із нардепів ми вже навряд чи побачимо

Понад десять народних депутатів виїхали за кордон, переважно вони представники однієї фракції. Про це перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами першого віцеспікера, приблизно 12 депутатів можуть більше не з'явитися в Україні. Зараз нардепів просто так не випустять за кордон, для цього потрібен спеціальний дозвіл від парламенту.

«Думаю, десь 10-12 з них ми вже навряд чи побачимо. Наскільки я розумію, вони представляють, в основному, одну фракцію. У монобільшості як стояли, так і стоять обмеження на виїзд депутатам. На кордоні депутата не випустять без нашого погодження, інформування, куди він їде. Або йому треба сховатися в «пакунку малюка», аби виїхати. Але ми бачили, що це не працює», – сказав Корнієнко.

Нагадаємо, в Україні затримали помічника народного депутата, який вісім років працював на російську ФСБ.

Нагадаємо, член політради партії «Слуга народу» та один з кураторів партії у Харківській області Вадим Слюсарєв 18 лютого виїхав з України до Російської Федерації. Про це свідчать дані бази російської прикордонної служби.