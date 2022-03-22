Член політради «Слуги народу» виїхав до Росії перед війною

Слюсарєв відвідував Росію у 2021, 2020 та 2019 роках

Слюсарєв виїхав до Росії 18 лютого о 17:16 через ПП «Гоптівка»

Член політради партії «Слуга народу» та один з кураторів партії у Харківській області Вадим Слюсарєв 18 лютого виїхав з України до Російської Федерації. Про це свідчать дані бази російської прикордонної служби, які опинились у розпорядженні «Української правди».

Так, за даними бази 18 лютого, Слюсарєв заїхав до Росії на авто через КПП «Нехотіївка». Метою зазначено «тимчасове проживання».

А 26 лютого на третій день після вторгнення Росії Слюсарєв став на облік, зазначивши заплановату дати виїзду 26.02.2022. Хоча в момент перетину кордону у базі зазначається період перебування до 10 березня.

Відповідно до даних отриманих від українських прикордонників Слюсарєв виїхав до Росії 18 лютого о 17:16 через ПП «Гоптівка» на автомобілі BMW разом з громадянином України Беліченком Вадимом. Беліченко на BMW повернувся на територію України о 17:34.

Також, за даними прикордонної служби Російської Федерації, Слюсарєв відвідував країну у 2021, 2020 та 2019 роках.

За даними співрозмовників УП, інформація про відвідини Слюсаревим Російської Федерації є у розпорядженні українських правоохоронців.

Також близько 20 українських народних депутатів наразі перебувають за межами України.

Нагадаємо, в Україні затримали помічника народного депутата, який вісім років працював на російську ФСБ.

До слова, 206 батальйон тероборони Києва затримав нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича за те, що депутат фотографував позиції української армії.