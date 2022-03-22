  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Член політради «Слуги народу» виїхав до Росії перед війною

    Слюсарєв відвідував Росію у 2021, 2020 та 2019 роках - Член політради «Слуги народу» виїхав до Росії перед війною

    Слюсарєв відвідував Росію у 2021, 2020 та 2019 роках

    фото з відкритих джерел

    Слюсарєв виїхав до Росії 18 лютого о 17:16 через ПП «Гоптівка»

    Член політради партії «Слуга народу» та один з кураторів партії у Харківській області Вадим Слюсарєв 18 лютого виїхав з України до Російської Федерації. Про це свідчать дані бази російської прикордонної служби, які опинились у розпорядженні «Української правди».

    Так, за даними бази 18 лютого, Слюсарєв заїхав до Росії на авто через КПП «Нехотіївка». Метою зазначено «тимчасове проживання».

    А 26 лютого на третій день після вторгнення Росії Слюсарєв став на облік, зазначивши заплановату дати виїзду 26.02.2022. Хоча в момент перетину кордону у базі зазначається період перебування до 10 березня.

    Відповідно до даних отриманих від українських прикордонників Слюсарєв виїхав до Росії 18 лютого о 17:16 через ПП «Гоптівка» на автомобілі BMW разом з громадянином України Беліченком Вадимом. Беліченко на BMW повернувся на територію України о 17:34.

    Також, за даними прикордонної служби Російської Федерації, Слюсарєв відвідував країну у 2021, 2020 та 2019 роках.

    За даними співрозмовників УП, інформація про відвідини Слюсаревим Російської Федерації є у розпорядженні українських правоохоронців.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Член політради «Слуги народу» виїхав до Росії перед війною
    Член політради «Слуги народу» виїхав до Росії перед війною
    Член політради «Слуги народу» виїхав до Росії перед війною
    Член політради «Слуги народу» виїхав до Росії перед війною
    фото: pravda.com.ua

    Також близько 20 українських народних депутатів наразі перебувають за межами України.

    Нагадаємо, в Україні затримали помічника народного депутата, який вісім років працював на російську ФСБ.

    До слова, 206 батальйон тероборони Києва затримав нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича за те, що депутат фотографував позиції української армії.

    Читайте також інтерв'ю: Перший віце-спікер Олександр Корнієнко: Ми навряд чи вже побачимо з десяток депутатів
    Теги: росія окупанти війна Україна партія Слуга народу окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Член політради «Слуги народу» виїхав до Росії перед війною