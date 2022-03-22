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    Зеленський провів перемовини з Папою Римським

    Очільник держави наголосив, що рашисти блокують рятівні коридори і цілеспрямовано влаштовують геноцид - Зеленський провів перемовини з Папою Римським
    Очільник держави наголосив, що рашисти блокують рятівні коридори і цілеспрямовано влаштовують геноцид
    фото: Офіс президента

    Президент розповів Його Святості про складну гуманітарну ситуацію

    Президент України Володимир Зеленський поговорив із Папою Римським Франциском, про що розповів у мережі Twitter.

    За словами президента, він розповів Його Святості про складну гуманітарну ситуацію та про блокування російськими військами рятівних коридорів.

    «Вітали б посередницьку роль Святого Престолу у припиненні людських страждань. Подякував за молитви за Україну та мир», – повідомив Зеленський.

    Нагадаємо, Папа Римський відвідав українських дітей у ватиканській лікарні (фото). У відділеннях педіатричної лікарні у Ватикані перебувають 19 українських дітей.

    Також Папа Римський відреагував на запрошення мера Києва. Понтифік закликав припинити «неприйнятну збройну агресію».

    Раніше Папа Римський закликав негайно припинити війну в Україні.

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    Теги: росія окупанти Папа Римський війна Володимир Зеленський Україна окупація
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    Зеленський провів перемовини з Папою Римським