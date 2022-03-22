Зеленський провів перемовини з Папою Римським

Очільник держави наголосив, що рашисти блокують рятівні коридори і цілеспрямовано влаштовують геноцид

Президент розповів Його Святості про складну гуманітарну ситуацію

Президент України Володимир Зеленський поговорив із Папою Римським Франциском, про що розповів у мережі Twitter.

За словами президента, він розповів Його Святості про складну гуманітарну ситуацію та про блокування російськими військами рятівних коридорів.

«Вітали б посередницьку роль Святого Престолу у припиненні людських страждань. Подякував за молитви за Україну та мир», – повідомив Зеленський.

Поговорив із @Pontifex. Розповів Його Святості про складну гуманітарну ситуацію та про блокування російськими військами рятівних коридорів. Вітали б посередницьку роль Святого Престолу у припиненні людських страждань. Подякував за молитви за Україну та мир. pic.twitter.com/uXrOZpchUF — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2022

Нагадаємо, Папа Римський відвідав українських дітей у ватиканській лікарні (фото). У відділеннях педіатричної лікарні у Ватикані перебувають 19 українських дітей.

Також Папа Римський відреагував на запрошення мера Києва. Понтифік закликав припинити «неприйнятну збройну агресію».

Раніше Папа Римський закликав негайно припинити війну в Україні.

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