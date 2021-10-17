Німецька мережа супермаркетів Lidl готується зайти в Україну

Компанія вже назначила керівника Lidl Україна, але поки не називає дату запуску

Німецька компанія Schwarz Group збирається зайти на ринок України та відкрити мережу супермаркетів Lidl. Про це повідомило ділове видання Lebensmittel Zeitung 15 жовтня з посиланням на внутрішні документи компанії.

Виводити супермаркети Lidl на український ринок буде 47-річний Адам Міщишин, його назвали головним менеджером мережі в Україні. Документ про його призначення підписав гендиректор Lidl Герд Хшановський.

Lidl планує конкурувати з українською мережею супермаркетів АТБ. У Schwarz Group вказали, що АТБ нібито копіює ідеї Lidl. Засновники німецького бренду стверджують, що розглядають український ринок як потенційно цікавий для впровадження нового продукту для споживачів.

Співрозмовники газети Wirtualna Polska стверджують, що керівництво Lidl ухвалило рішення про вихід на український ринок через високі темпи його зростання. Однак посісти своє місце буде непросто, оскільки АТБ має сильні позиції на місцевому ринку, зазначило джерело.

Lidl – німецька міжнародна мережа супермаркетів. Перший магазин бренду відкрили 1973 року в місті Людвігсгафен. У 1990-х роках магазини Lidl почали з’являтися за межами Німеччини, а за кілька років вони з’явилися по всій Європі, ідеться на сайті компанії.

Магазини Lidl відкрито у 32 країнах світу, зокрема у Сербії, Швейцарії, Великобританії та США. У них працює понад 310 тис. осіб.

Як повідомлялося, ягода з України потрапила до німецької міжнародної мережі супермаркетів. Українська лохина ТМ BigBlue з’явилася на полицях однієї з найбільш вимогливих і великих мереж супермаркетів у світі – Lidl.