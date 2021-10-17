Експосол України у Франції розповів, коли Макрон може відвідати Київ

Питання візиту до України президента Франції після 23-річної паузи, перейшло у практичну площину

Візит президента Франції Емманюеля Макрона до Києва може відбутися наприкінці листопада. Про це розповів експосол України у Франції Олег Шамшур, – повідомляє «Дзеркало тижня».

«Здається, нарешті питання візиту до України президента Франції (після 23-річної паузи) перейшло у практичну площину. Ввічливо-обнадійливі фрази про те, що в господаря Єлисейського палацу «є бажання, і можливість візиту розглядається», які мені довелося десятки разів чути від французьких колег під час роботи в Парижі, трансформувалися, за моєю інформацією, в узгодження дат і практичного наповнення зустрічі на найвищому рівні. Очевидно, цьому була присвячена істотна частина перемовин під час недавніх відвідин Києва радницею Емманюеля Макрона, колишнім послом Франції в Україні Ізабель Дюмон. Подейкують, що візит відбудеться наприкінці листопада», – розповів Шамшур.

На думку дипломата, це остання можливість для Макрона виконати обіцянку відвідати Україну до кінця своєї п’ятирічної каденції, а далі все в його діяльності буде жорстко підпорядковане графіку виборчої кампанії задля досягнення головної, хоча ще офіційно неоголошеної мети – перемоги на президентських виборах у квітні 2022 року.

Шамшур зауважив, що для нас важливо, аби українська проблематика не потонула у вирі французького політичного життя напередодні виборів.

«У цьому сенсі, проведення або чергове відтермінування візиту французького очільника дозволить зробити певні висновки щодо ймовірної динаміки двосторонніх відносин, принаймні в найближчій перспективі», – вважає експосол.

Ще одним важливим для України питанням він назвав напрям подальшої еволюції «нової російської політики» Макрона: в бік реалізму чи марних розрахунків на взаємодію з метою «покращення умов колективної безпеки та стабільності Європи».

«Важливо, що почує під час перемовин у Києві (якщо вони відбудуться) Володимир Зеленський від свого французького візаві, якого він на початку президентської кар’єри вважав прикладом для наслідування. Не менш важливо, яким буде «сухий залишок» від його візиту до Москви, що планується зразу після відвідин Києва – за траєкторією Ангели Меркель, тільки у зворотному напрямку», – резюмував дипломат.

Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським 16 квітня у Парижі підтвердив бажання відвідати Україну.

Нагадаємо, Єлисейський палац анонсував «нормандську» зустріч на рівні глав МЗС.

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