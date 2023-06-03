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Петиція про жіночі вагони набрала необхідну кількість голосів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Петиція про жіночі вагони набрала необхідну кількість голосів
Жіночі вагони можуть запровадити у поїздах, поїздка в яких триває понад шість годин
фото ілюстративне

Тепер на петицію має відреагувати Володимир Зеленський, який і ухвалюватиме рішення щодо запропонованих змін

Петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом зробити окремий вагон для жінок і чоловіків у поїздах «Укрзалізниці» набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Відповідна ініціатива була зареєстрована на сайті Кабінету міністрів 15 травня, після дискусії, що розгорілася у суспільстві з приводу доцільності такого кроку. Йдеться, зокрема, про поїзди, поїздка в яких триває понад шість годин.

Свою пропозицію автори петиції пояснюють необхідністю створення «безпечних і психологічно комфортних умов для перевезень».

«На довгих маршрутах, коли є необхідність сну в купейних або плацкартних вагонах, пасажири можуть відчувати дискомфорт через пасажирів протилежної статі. Непоодинокими є випадки неприйнятної поведінки, як-от нав’язлива поведінка, навмисні дотики до інших пасажирів тощо. Крім того, як жінки, так і чоловіки можуть відчувати необхідність змінити одяг, що зробити в присутності представника іншої статі неможливо», – йдеться в тексті документа.

Тепер на дану петицію має відреагувати президент України Володимир Зеленський, який і ухвалюватиме рішення щодо запропонованих змін.

Нагадаємо, раніше в «Укрзалізниці» після широкого суспільного обговорення та петиції оголосили, що створять спеціальні жіночі купе. Наразі розробляються IT-рішення та будуть внесені відповідні зміни до нормативних актів. Також компанія проводить консультації з юристами, міжнародними та українськими громадськими організаціями.

Допускатимуть до таких жіночих купе жінок, трансжінок, мам із дітьми до шести років будь-якої статі. Наразі точно не визначено, на яких маршрутах чекати жіночі купе, але це будуть маршрути далекого сполучення, пасажири яких проводять у дорозі багато часу. 

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Теги: Володимир Зеленський петиція Укрзалізниця

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