У яких країнах є жіночі вагони у потягах: інфографіка

У Європі між деякими столицями курсує спеціальний нічний поїзд European Sleeper: є купе різного ступеня комфорту, зокрема виключно для жінок

У декількох європейських державах жінки мають можливість скористатися окремими вагонами у потягах далекого сполучення

Нещодавно у соціальних мережах розгорілася суперечка про необхідність створити окремі вагони для жінок у поїздах далекого сполучення. Така петиція з'явилася і на сайті Кабміну: прихильники ідеї аргументують це тим, що у нічних поїздах пасажири можуть відчувати дискомфорт через попутників протилежної статі. Крім того, окремі вагони вирішили б проблеми сексуальних домагань.

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В «Укрзалізниці» на прохання відреагували оперативно: у компанії заявили, що працюють над посиленням заходів безпеки у пасажирських поїздах та думають над пілотним проєктом зі створення жіночих купе.

У компанії планують тестувати їх протягом кількох місяців, рішення щодо масштабування прийматимуть залежно від реального попиту та відгуків. Водночас в «Укрзалізниці» нагадали, що у 2010 році вже запроваджували таку послугу, але попиту на неї не було.

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У деяких країнах світу та окремих містах, як вивчило «Слово і діло», жінки мають можливість скористатися окремими вагонами, як у потягах далекого сполучення, так і в метро.

В Австрії залізнична компанія ÖBB пропонує жіночі купе у нічних поїздах далекого сполучення. На вибір є купе з чотирма або шістьма спальними місцями

У Європі між деякими столицями курсує спеціальний нічний поїзд European Sleeper: маршрут з'єднує Брюссель та Берлін, через Амстердам та деякі інші міста Нідерландів. У поїзді є купе різного ступеня комфорту, зокрема виключно для жінок.

Компанія Statens Järnvägar, поїзди якої їздять у Швеції та до Норвегії, також пропонує можливість поїздки в жіночих купе.

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У Чехії вже досить давно впровадили практику жіночих купе у поїздах – для «підвищення почуття безпеки та комфорту жінок під час подорожей». До речі, місцевому омбудсмену надходило кілька скарг через жіночі купе, але ознак дискримінації чоловіків у наявності цієї послуги не знайшли.

У Казахстані з минулого року реалізують пілотний проєкт із жіночими вагонами. У місцевій залізничній компанії заявили, що проєкт пішов дуже добре, і кількість маршрутів із жіночими вагонами планують збільшити.

В Індії, яка є небезпечною для жінок країною через велику кількість випадків зґвалтувань, є жіночі купе у приміських поїздах та на далеких маршрутах.

У великих містах Японії жіночі вагони є у нічних та приміських поїздах, а також у метро – теж через велику кількість скарг на домагання та інші сексуальні злочини у громадському транспорті.

Вагони для жінок є також у метро Ріо-де-Жанейро (Бразилія), Каїра (Єгипет), Тегерана (Іран), Мехіко (Мексика) та Дубая (ОАЕ).

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Зауважимо, чимало жінок піддавалися домаганням чи зґвалтуванням у потягах. Нещодавно на сайті Кабінету міністрів України зареєстрували петицію про запровадження окремих вагонів для жінок та чоловіків у поїздах «Укрзалізниці». Авторка зазначає, що у спільних вагонах трапляються непоодинокі випадки неприйнятної нав'язливої поведінки – здебільшого, із боку чоловіків (зокрема, умисні дотики). Також були навіть випадки зґвалтування у купейних вагонах. Серед іншого можуть виникати незручності під час перевдягання у спільних вагонах – як для жінок, так і для чоловіків.

У соцмережах користувачі підхопили обговорення цієї ідеї. За декілька днів на цю тему зʼявилося сотні дописів: як на ініціативу відреагували українці.

Згодом «Укрзалізниця» ухвалила рішення після скандалу. Наразі точно не визначено, на яких маршрутах чекати жіночі купе, але це будуть маршрути далекого сполучення, пасажири яких проводять у дорозі багато часу.