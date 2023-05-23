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Жіночі купе. «Укрзалізниця» ухвалила рішення після скандалу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Жіночі купе. «Укрзалізниця» ухвалила рішення після скандалу
Наразі точно не визначено, на яких маршрутах чекати жіночі купе, але це будуть маршрути далекого сполучення
фото ілюстративне

Купити квиток до жіночого купе можна буде через застосунок «Укрзалізниці»

В «Укрзалізниці» після широкого суспільного обговорення та петиції оголосили, що створять спеціальні жіночі купе. Про це повідомив керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Шевченко.

Допускатимуть до таких жіночих купе жінок, трансжінок, мам з дітьми до шести років будь-якої статі. Але «цей діалог ще відкритий».

Наразі точно не визначено, на яких маршрутах чекати жіночі купе, але це будуть маршрути далекого сполучення, пасажири яких проводять у дорозі багато часу. Спершу компанія протестує нововведення впродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями ухвалить рішення, чи робити їх постійною практикою. Критерії – попит та відгуки, каже Шевченко.

Купити квиток до жіночого купе можна буде через застосунок «Укрзалізниці». Ця функція буде передбачена в одному з його наступних релізів. Доплачувати за жіноче купе не треба буде. 

«Тут буде правильно нагадати, що у 2010-му «Укрзалізниця» вже запроваджувала таку послугу, але вона не мала попит, адже була доступною виключно в касах», – пише Шевченко.

Нагадаємо, на сайті Кабінету міністрів України зареєстрували петицію про запровадження окремих вагонів для жінок та чоловіків у поїздах «Укрзалізниці». Станом на ранок 22 травня її підписало понад 20 тис. українців. В описі петиції авторка Ольга Ожогіна закликає виділити окремі вагони для чоловіків та жінок у потягах, які слідують маршрутом довше за шість годин. 

Авторка зазначає, що у спільних вагонах трапляються непоодинокі випадки неприйнятної нав'язливої поведінки – здебільшого, із боку чоловіків. Зокрема, умисні дотики. Також були навіть випадки зґвалтування у купейних вагонах. Серед іншого можуть виникати незручності під час перевдягання у спільних вагонах – як для жінок, так і для чоловіків.

У соцмережах користувачі підхопили обговорення цієї ідеї. За декілька днів на цю тему зʼявилося сотні дописів.

Теги: потяг Укрзалізниця

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