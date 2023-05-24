Нардепка Безугла гостро відреагувала на жіночі купе та розпалила скандал

«Якщо рівні права і можливості, то й рівні обов’язки»

Народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла гостро прокоментувала впровадження жіночих купе у потягах: вона нагадала про військовослужбовиць, рівні обовʼязки та заборону виїжджати за кордон. Свою думку Безугла висловила у Facebook.

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Нардепка вважає, що українські жінки нібито все ніяк соціально не подорослішають й розповіла про власну правку в закон про військовий облік для українок, який спричинив резонанс у суспільстві. Також Безугла підняла питання щодо заборони виїзду за кордон.

«Тепер маємо дві категорії громадян: одні на військовому обліку, не можуть виїхати з країни, гинуть мобілізованими; другі – ну якщо доброволиця, то приходь, люба, ой яка ж молодець! Ні, то ти вільна в своєму виборі, хочеш – виїжджай, ти же жіночка. А паспорт однаковий, доречі. Тьху. Вважаю, якщо рівні права і можливості, то й рівні обов’язки», – написала депутатка.

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Безугла переконана, що в Україні має бути змішана армія й поділилася історією протестів військовослужбовиць, які буцімто відмовляються працювати в зонах бойових дій.

«Відсоток бойових доброволиць дуууже малий. Знаю командирку розвідвзводу, знаю снайперок, багато медиків, але щодо цього в нас ще ментально біда-біда. І тут культуру теж треба міняти», – упевнена нардепка.

У коментарях під дописом українці написали чимало коментарів.

Більшість користувачів не розуміють, до чого військова тематика у тему про вагони.

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Зауважимо, чимало жінок піддавалися домаганням чи зґвалтуванням у потягах. Нещодавно на сайті Кабінету міністрів України зареєстрували петицію про запровадження окремих вагонів для жінок та чоловіків у поїздах «Укрзалізниці». Авторка зазначає, що у спільних вагонах трапляються непоодинокі випадки неприйнятної нав'язливої поведінки – здебільшого, із боку чоловіків (зокрема, умисні дотики). Також були навіть випадки зґвалтування у купейних вагонах. Серед іншого можуть виникати незручності під час перевдягання у спільних вагонах – як для жінок, так і для чоловіків. У соцмережах користувачі підхопили обговорення цієї ідеї. За декілька днів на цю тему зʼявилося сотні дописів: як на ініціативу відреагували українці.

Згодом «Укрзалізниця» ухвалила рішення після скандалу. Наразі точно не визначено, на яких маршрутах чекати жіночі купе, але це будуть маршрути далекого сполучення, пасажири яких проводять у дорозі багато часу.