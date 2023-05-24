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Нардепка Безугла гостро відреагувала на жіночі купе та розпалила скандал

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Нардепка Безугла гостро відреагувала на жіночі купе та розпалила скандал
Безугла згадала про військовий облік для жінок
фото з відкритих джерел

«Якщо рівні права і можливості, то й рівні обов’язки»

Народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла гостро прокоментувала впровадження жіночих купе у потягах: вона нагадала про військовослужбовиць, рівні обовʼязки та заборону виїжджати за кордон. Свою думку Безугла висловила у Facebook.

Нардепка вважає, що українські жінки нібито все ніяк соціально не подорослішають й розповіла про власну правку в закон про військовий облік для українок, який спричинив резонанс у суспільстві. Також Безугла підняла питання щодо заборони виїзду за кордон.

«Тепер маємо дві категорії громадян: одні на військовому обліку, не можуть виїхати з країни, гинуть мобілізованими; другі – ну якщо доброволиця, то приходь, люба, ой яка ж молодець! Ні, то ти вільна в своєму виборі, хочеш – виїжджай, ти же жіночка. А паспорт однаковий, доречі. Тьху. Вважаю, якщо рівні права і можливості, то й рівні обов’язки», – написала депутатка.

Безугла переконана, що в Україні має бути змішана армія й поділилася історією протестів військовослужбовиць, які буцімто відмовляються працювати в зонах бойових дій.

«Відсоток бойових доброволиць дуууже малий. Знаю командирку розвідвзводу, знаю снайперок, багато медиків, але щодо цього в нас ще ментально біда-біда. І тут культуру теж треба міняти», – упевнена нардепка.

Нардепка Безугла гостро відреагувала на жіночі купе та розпалила скандал фото 1

У коментарях під дописом українці написали чимало коментарів.

Нардепка Безугла гостро відреагувала на жіночі купе та розпалила скандал фото 2

Більшість користувачів не розуміють, до чого військова тематика у тему про вагони.

Нардепка Безугла гостро відреагувала на жіночі купе та розпалила скандал фото 3
Нардепка Безугла гостро відреагувала на жіночі купе та розпалила скандал фото 4
Нардепка Безугла гостро відреагувала на жіночі купе та розпалила скандал фото 5

Зауважимо, чимало жінок піддавалися домаганням чи зґвалтуванням у потягах. Нещодавно на сайті Кабінету міністрів України зареєстрували петицію про запровадження окремих вагонів для жінок та чоловіків у поїздах «Укрзалізниці». Авторка зазначає, що у спільних вагонах трапляються непоодинокі випадки неприйнятної нав'язливої поведінки – здебільшого, із боку чоловіків (зокрема, умисні дотики). Також були навіть випадки зґвалтування у купейних вагонах. Серед іншого можуть виникати незручності під час перевдягання у спільних вагонах – як для жінок, так і для чоловіків. У соцмережах користувачі підхопили обговорення цієї ідеї. За декілька днів на цю тему зʼявилося сотні дописів: як на ініціативу відреагували українці.

Згодом «Укрзалізниця» ухвалила рішення після скандалу.  Наразі точно не визначено, на яких маршрутах чекати жіночі купе, але це будуть маршрути далекого сполучення, пасажири яких проводять у дорозі багато часу. 

Теги: армія Укрзалізниця потяг Мар’яна Безугла дискримінація

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