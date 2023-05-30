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«Пішовши до кінця ми би загинули». Генерал Марченко розповів про поїздку до Криму у 2014 році

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Пішовши до кінця ми би загинули». Генерал Марченко розповів про поїздку до Криму у 2014 році
На українських військових у Криму вже чекали окупанти
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

79 ОДШБ мала взяти під контроль летовище у Джанкої

В інтерв'ю «Главкому» генерал Дмитро Марченко розповів про свої «кримські рейди» в 2014 році.

Перший «кримський рейд» генерала Марченка відбувся 4 березня на цивільній автівці. Вже 8-го березня, під час другого рейду, його 79 окрема десантно-штурмова бригада мала висунутися у бік Джанкою, щоби взяти тамтешнє летовище під контроль і обладнати оборонні позиції. Зайнявши аеродром у Джанкої, українські військові могли би забезпечити безперешкодне приземлення українським військово-транспортним літакам із особовим складом на борту і дещо придушити активність російських військ.

«Мене викликав до себе мій тодішній командир Валерій Курач і сказав, що планується висування ротної тактичної групи у зазначеному напрямку. Ми мали розвідати місцевість довкола Джанкою та у самому місті. Тому вперше я поїхав, щоби дізнатися, як потайки проїхати до аеропорту Джанкою. Наша колона рухалася заданим маршрутом. Допоки не наткнулася на велику кількість російських військ, які уже на нас чатували. Пішовши до кінця, ми могли би усім складом залишитися лежати мертвими на кільцевій (тому наші військові повернули назад, – «Главком»)», – розповів генерал.

Під час поїздок Марченка на блокпостах було вкрай мало солдатів ворога. «Не думаю, що вони би могли нас зупинити, якби ми вже тоді їхали колонами», – зазначив Марченко, проте зізнався, що через військову російську техніку та «зелених чоловічків» почувався трохи лячно.

Нагадаємо, що 20 лютого 2014 року прийнято вважати датою початку окупації Криму. На російських медалях «За возвращение Крыма» вказано 20.02.14 – 18.03.14.

Після втечі Януковича, 23 лютого у Севастополі відбувся мітинг, учасники якого, підбурювані російською агентурою, закликали не перераховувати у Київ податки, а міським головою проголосили росіянина Олексія Чалого. За два дні відбувся проросійський мітинг під Кримським парламентом у Сімферополі. Проукраїнські сили 26 лютого відповіли своїм мітингом, сталася штовханина із проросійськими провокаторами, але вдалося домогтися відтермінування засідання кримського парламенту, де планували розглядати питання щодо політичного майбутнього Автономії. 

А у ніч на 27 лютого будівлі кримського уряду і парламенту захопили «зелені чоловічки». 16 березня окупанти провели у Криму «референдум», після чого Путін оголосив, що «Крим повернувся у рідну гавань».

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Теги: Крим окупанти Дмитро Марченко

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