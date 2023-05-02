Кримський міст вже не допоможе? Росіяни шукають варіанти втечі з Криму

Громадяни РФ, що оселились в окупованому Криму, панікують через контрнаступ ЗСУ

Російські окупанти усвідомлюють, що міст через Керченську протоку став вразливим перед високоточною і далекобійною зброєю, яка вже є у ЗСУ і тому терміново упорядковують поромну переправу між окупованим Кримом і територією РФ.

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Інша річ, чи вистачить їм передбачених для курсування шість поромів для того, щоб встигнути евакуювати деморалізовані війська, які будуть замкнені на півострові.

І знову ж таки, вказане рішення уряду Росії є черговим серйозним сигналом для майже одного мільйона громадян РФ, які незаконно оселилися в окупованому Криму.

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Отже, громадяни Росії, які уявили, що вони могли оселитися на вкраденій чужій території:

не сподівайтеся на пороми – їх всього буде шість штук, які не зможуть евакуювати навіть усіх військових російської окупаційної армії,

тому, чим раніше ви добровільно покинете Крим, тим більше неприємностей ви уникнете, коли розпочнеться звільнення Криму Збройними Силами України.

Бо нема чого зазіхати на чужі землі.