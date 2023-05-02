Кримський міст вже не допоможе? Росіяни шукають варіанти втечі з Криму
Громадяни РФ, що оселились в окупованому Криму, панікують через контрнаступ ЗСУ
Російські окупанти усвідомлюють, що міст через Керченську протоку став вразливим перед високоточною і далекобійною зброєю, яка вже є у ЗСУ і тому терміново упорядковують поромну переправу між окупованим Кримом і територією РФ.
Інша річ, чи вистачить їм передбачених для курсування шість поромів для того, щоб встигнути евакуювати деморалізовані війська, які будуть замкнені на півострові.
І знову ж таки, вказане рішення уряду Росії є черговим серйозним сигналом для майже одного мільйона громадян РФ, які незаконно оселилися в окупованому Криму.
Отже, громадяни Росії, які уявили, що вони могли оселитися на вкраденій чужій території:
- не сподівайтеся на пороми – їх всього буде шість штук, які не зможуть евакуювати навіть усіх військових російської окупаційної армії,
- тому, чим раніше ви добровільно покинете Крим, тим більше неприємностей ви уникнете, коли розпочнеться звільнення Криму Збройними Силами України.
Бо нема чого зазіхати на чужі землі.
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