Атака на Київщину: уламки влучили в багатоповерхівку

Внаслідок ракетної атаки пошкоджено квартири на п'ятому та шостому поверхах

В Українці постраждала дитина – дівчинку доставили в «Охматдит»

Усі ворожі цілі над Київщиною цієї ночі було знищено Силами протиповітряної оборони. Про це повідомив голова місцевої обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

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«На жаль, у місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Внаслідок цього пошкоджено квартири на п'ятому та шостому поверхах», – йдеться в повідомленні.

Пожежу вдалося локалізувати о 5:30. Постраждала дитина – дівчинку доставили в «Охматдит».

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Всі відповідні служби працюють на місці. Людям надається необхідна допомога.

Нагадаємо, 28 квітня близько 4 години ранку російські окупанти випустили по Україні 23 ракети.

РФ атакувала Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря. Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Станом на 7:00 годину в Умані троє загиблих та восьмеро людей поранено. Їм надають медичну допомогу. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

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У Дніпрі загинула жінка з трирічною дитиною. Ще троє людей травмовані.