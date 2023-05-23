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РФ перекидає частину військ із фронту в Бєлгородську область – ЗМІ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
РФ перекидає частину військ із фронту в Бєлгородську область – ЗМІ
Сіра зона в Бєлгородській області вже займає площу в 31,07 км²
фото ілюстративне

До Бєлгородської області можуть перекинути окупантів із Макіївка

Через ситуацію на кордоні у Бєлгородській області Росія хоче перекинути туди додаткові війська. В тому числі деякі боєздатні підрозділи, що воюють на території України. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерело у розвідці.

Зазначається, що командування західного військового округу Росії приймає рішення про оперативне перекидання окремих боєздатних підрозділів через ускладнення обстановки на кордоні у Бєлгородській області.

«Зокрема на даний час приймається рішення щодо можливого переміщення підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії (постійний пункт дислокації Валуйки, Бєлгородська область) з району бойових дій (Макіївка, Площанка Луганської області) до Бєлгородської області», – зазначає джерело.

За даними інтерактивної карти Deep State так звана сіра зона в Бєлгородській області вже займає площу в 31,07 км².

Нагадаємо, легіон «Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус» проводять операцію на території Бєлгородської області для створення «смуги безпеки».

Аналітики ISW вважають, що атака на Бєлгородщину застала зненацька пропагандистів.

Генерал США вважає, що прорив у Бєлгородській області може бути «прелюдією» до контрнаступу.

Теги: росія окупанти війна Бєлгород

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