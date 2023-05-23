РФ перекидає частину військ із фронту в Бєлгородську область – ЗМІ

Сіра зона в Бєлгородській області вже займає площу в 31,07 км²

До Бєлгородської області можуть перекинути окупантів із Макіївка

Через ситуацію на кордоні у Бєлгородській області Росія хоче перекинути туди додаткові війська. В тому числі деякі боєздатні підрозділи, що воюють на території України. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерело у розвідці.

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Зазначається, що командування західного військового округу Росії приймає рішення про оперативне перекидання окремих боєздатних підрозділів через ускладнення обстановки на кордоні у Бєлгородській області.

«Зокрема на даний час приймається рішення щодо можливого переміщення підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії (постійний пункт дислокації Валуйки, Бєлгородська область) з району бойових дій (Макіївка, Площанка Луганської області) до Бєлгородської області», – зазначає джерело.

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За даними інтерактивної карти Deep State так звана сіра зона в Бєлгородській області вже займає площу в 31,07 км².

Нагадаємо, легіон «Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус» проводять операцію на території Бєлгородської області для створення «смуги безпеки».

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