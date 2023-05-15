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У морі біля окупованого Маріуполя гинуть дельфіни (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У морі біля окупованого Маріуполя гинуть дельфіни (фото)
На узбережжі Азовського моря в Маріуполі виявлені мертві дельфіни
фото: Петро Андрющенко/Telegram

Мор дельфінів набирає обертів

В Азовському морі біля окупованого Маріуполя зафіксована масова загибель дельфінів. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

«Мор прісноводних дельфінів в Азові навколо Маріуполя набирає обертів», – написав він у Telegram.

У морі біля окупованого Маріуполя гинуть дельфіни (фото) фото 1

Андрющенко зазначив, що раніше такого в цю пору року, при такий температурі не було ніколи.

«Наслідки окупації навіть для тварин. Від нелюдів», – додав він.

Як повідомлялося, у Чорному морі у квітні зареєструвано понад сотню загиблих дельфінів – тварини помирали в бухтах тимчасово окупованого Севастополя та біля інших берегів Криму, а також неподалік російських Новоросійська, Сочі, Геленджика, Анапи. Насправді кількість загиблих дельфінів може бути в десятки разів більшою. 

Приблизно 600 видів тварин та 750 видів рослин і грибів опинилися на межі вимирання через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Теги: війна окупанти Маріуполь Азовське море екологія

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