Зеленський у Вашингтоні заявив, що російський газ – найбрудніший у світі

Президент України закликав започаткувати консультації Україна-Німеччина-США щодо газу

Президент Володимир Зеленський в рамках робочого візиту до Вашингтону зустрівся з міністеркою енергетики США Дженніфер Гренхольм. Глава держави підняв тему «Північного потоку – 2» та збереження транзиту газу через Україну. Про це повідомляє Офіс президента.

«Російський газ є найбруднішим у світі через значні викиди метану в процесі видобутку та транспортування, а також через корупцію, шантаж і маніпуляції», – заявив під час зустрічі президент.

Зеленський наголосив, що потрібно створити запобіжники від використання Росією газу як зброї.

Зокрема, глава держави закликав якнайшвидше започаткувати регулярні консультації між Україною, Німеччиною та США щодо збереження газового транзиту та забезпечення європейської енергобезпеки.

Сторони також детально обговорили шляхи активізації співпраці між Україною та Сполученими Штатами у сфері енергетики, протидії кліматичним змінам та «зеленої» трансформації.

Нагадаємо, у вівторок, 31 серпня, президент України Володимир Зеленський, який перебуває із офіційним візитом у США, прибув до Пентагону, де у нього розпочалася зустріч із главою Міноборони США Ллойдом Остіном.

Зазначимо, що також у Вашингтоні 31 серпня український державний «Енергоатом» підписав меморандум з американською енергетичною компанією Westinghouse Electric про спільне будівництво нового енергоблоку Хмельницької атомної електростанції. У планах – ще 4 таких, а вартість проєкту – до $30 млрд.

До слова, журналісти піймали Зеленського у футболці поруч з Білим домом. Зазначимо, на сьогодні у президента Володимира Зеленського заплановано вісім зустрічей у Вашингтоні.

Цієї ночі Володимир Зеленський з дружиною Оленою прибули до США.

Нагадаємо, зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.

Раніше Білий дім заявив, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.

Зазначимо, що Кремль «дуже уважно» стежить за візитом Зеленського до США.

Президент України Володимир Зеленський везе своєму американському колезі Джо Байдену списки полонених і зниклих безвісти українців на Донбасі і в Криму. Під час зустрічі лідери обговорять питання щодо їх повернення та обміну.



