Зеленський відвезе Байдену список українських полонених на Донбасі і в Криму

Президенти обговорять питання щодо повернення політв'язнів

Президент України Володимир Зеленський везе своєму американському колезі Джо Байдену списки полонених і зниклих безвісти українців на Донбасі і в Криму. Під час зустрічі лідери обговорять питання щодо їх повернення та обміну. Про це повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Президенту готували списки зниклих безвісти, полонених, заручників і політв'язнів. І знаю, що всі ці документи президент повезе в Америку», – сказала вона.

Денісова вважає, що на зустрічі Зеленського і Байдена питання про полонених і зниклих безвісти українців будуть обговорюватися, включаючи їх повернення і обмін.

Нагадаємо, сьогодні, 30 Серпня, Міжнародний день жертв насильницьких зникнень. Цього дня МЗС України закликало світову спільноту привернути увагу до долі зниклих безвісти, викрадених або взятих у полон на тимчасово окупованих Росією територіях України.

Зазначимо, за даними Денісової на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей вважаються 258 осіб, у тому числі 67 військовослужбовців і резервістів. А в Криму жертвами насильницьких зникнень стали 44 людини. Доля 15 з них досі невідома.

Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена перенесли на 1 вересня.

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