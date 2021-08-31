Візит Зеленського до США. Перші фото

Президент України з дружиною розпочали візит до США

Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою розпочали візит до США. Про це повідомили на офіційній сторінці президента в Іnstagram.

Очікується, що лідери країн обговорять питання безпеки та стратегічного партнерства, а також підпишуть документи у сфері оборони.

«Прибули до Вашингтона на запрошення @joebiden. Попереду – обговорення важливих питань стратегічного партнерства України та США. Впевнений, наша зустріч буде змістовною», – йдеться в дописі.

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Олена Зеленська обрала для візиту блакитний костюм та доповнила лук букетом із жовтими квітами, що, ймовірно, символізує кольори українського прапора.

Нагадаємо, зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.

Як відомо, 30 серпня українська делегація на чолі із Зеленським вилетіла до США.

Раніше Білий дім заявив, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.

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