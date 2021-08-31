Візит Зеленського до США. Перші фото
Президент України з дружиною розпочали візит до США
Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою розпочали візит до США. Про це повідомили на офіційній сторінці президента в Іnstagram.
Очікується, що лідери країн обговорять питання безпеки та стратегічного партнерства, а також підпишуть документи у сфері оборони.
«Прибули до Вашингтона на запрошення @joebiden. Попереду – обговорення важливих питань стратегічного партнерства України та США. Впевнений, наша зустріч буде змістовною», – йдеться в дописі.
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Олена Зеленська обрала для візиту блакитний костюм та доповнила лук букетом із жовтими квітами, що, ймовірно, символізує кольори українського прапора.
Нагадаємо, зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.
Як відомо, 30 серпня українська делегація на чолі із Зеленським вилетіла до США.
Раніше Білий дім заявив, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.