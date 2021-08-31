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    Візит Зеленського до США. Перші фото

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    Зеленські прибули у Вашингтон - Візит Зеленського до США. Перші фото
    Зеленські прибули у Вашингтон
    Фото Володимир Зеленський /Іnstagram

    Президент України з дружиною розпочали візит до США

    Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою розпочали візит до США. Про це повідомили на офіційній сторінці президента в Іnstagram.

    Очікується, що лідери країн обговорять питання безпеки та стратегічного партнерства, а також підпишуть документи у сфері оборони.

    «Прибули до Вашингтона на запрошення @joebiden. Попереду – обговорення важливих питань стратегічного партнерства України та США. Впевнений, наша зустріч буде змістовною», – йдеться в дописі.

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    Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

    Олена Зеленська обрала для візиту блакитний костюм та доповнила лук букетом із жовтими квітами, що, ймовірно, символізує кольори українського прапора.

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    Нагадаємо, зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.

    Як відомо, 30 серпня українська делегація на чолі із Зеленським вилетіла до США.

    Раніше Білий дім заявив, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.

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    Теги: США Володимир Зеленський президент
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    Візит Зеленського до США. Перші фото