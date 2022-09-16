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Поки на ЗАЕС солдати РФ, світ на межі радіаційної катастрофи, - Зеленський

Альона Боженко
glavcom.ua
Поки на ЗАЕС солдати РФ, світ на межі радіаційної катастрофи, - Зеленський
МАГАТЕ чітко визначає джерело радіаційної небезпеки
фото: Офіс президента

Гарант вкотре нагадав про необхідність повної демілітаризації ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до тих пір поки на Запорізькій АЕС залишаються російські солдати, світ перебуває на межі радіаційної катастрофи. Відповідну заяву він зробив під час відеозвернення.

«Поки на ЗАЕС залишаються російські солдати, світ залишається на межі радіаційної катастрофи – гіршої, ніж навіть Чорнобильська. І це спільна відповідальність усіх у Європі та у світі – прибрати російську присутність із території ЗАЕС», – повідомив Зеленський.

Разом з тим очільник держави прокоментував резолюцію з вимогою до Росії припинити всі дії проти ЗАЕС, яку ухвалила МАГАТЕ. За словами Зеленського, МАГАТЕ чітко визначає джерело радіаційної небезпеки.

«Сьогодні була ухвалена важлива резолюція МАГАТЕ – резолюція з вимогою до Росії припинити всі дії проти Запорізької атомної станції на самій станції, на будь-якому іншому атомному обʼєкті в Україні. Хоча міжнародні організації часто обмежені у своїх можливостях реагувати, але ми бачимо, що МАГАТЕ чітко визначає джерело радіаційної небезпеки, а саме: російську військову присутність на Запорізькій станції, російські дії проти атомної станції. Тому повна демілітаризація станції, негайне виведення звідти всіх російських військових – це єдине, що може забезпечити виконання цієї резолюції МАГАТЕ. І це теж базовий елемент глобальної безпеки», – зазначив президент.

Нагадаємо, Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії, яка складається з представників 35 держав-членів ООН, у четвер, 15 вересня, ухвалила резолюцію із вимогою до Росії припинити окупацію Запорізької атомної електростанції.

Як повідомлялося, 11 вересня Запорізька атомна електростанція повністю зупинила роботу. Згодом фахівці відновили роботу резервної лінії електропередач до Запорізької АЕС, що дозволило забезпечити її зовнішньою електрикою. 

Нагадаємо, Енергодар, у якому розташована ЗАЕС, перебуває під обстрілами. Також повідомлялося, що окупанти не випускають людей із міста.

1 вересня делегація МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Мета місії полягала у захисті атомної станції від можливої ядерної аварії. Інспектори оглянули на АЕС об'єкти, які стосуються ядерної та радіаційної безпеки. 5 вересня делегації Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) завершили роботу на Запорізькій атомній електростанції і покинули її.

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Теги: енергетика МАГАТЕ окупанти президент Володимир Зеленський АЕС Запорізька АЕС

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