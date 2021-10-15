Білорусь закриває в'їзд для мігрантів

Точна кількість мігрантів, які раніше прибули в Білорусь, невідома

Громадяни деяких країн більше не можуть отримати візу прямо в аеропорту Мінська

Із цього тижня Білорусь посилила правила в'їзду для громадян Сирії, Єгипту, Афганістану, Пакистану, Ємену, Ірану та Нігерії. Вони більше не можуть отримати візу прямо в аеропорту Мінська, як це було раніше. Тепер їм потрібно буде звертатися в консульства і посольства Білорусі в своїх країнах. Про це пише delfi.

Офіційно білоруська влада це рішення не коментувала. На зміни звернули увагу туристичні агентства.

Саме на ці країни припадає основний потік біженців, які потім прагнуть потрапити в Литву і Польщу. Кількість таких мігрантів зросла в порівнянні з минулими роками в сотні разів (це приблизна оцінка, точна кількість мігрантів, які прибули в Білорусь, невідома).

Євросоюз звинувачував президента Олександра Лукашенко в веденні «гібридної війни».

Сам Лукашенко відповідав на це, що після введення західних санкцій у Білорусі немає коштів на те, щоб вирішувати проблему мігрантів самостійно.

Нагадаємо, парламент Польщі у четвер, 14 жовтня, проголосував за легалізацію вигнання мігрантів на кордоні. Після прийняття поправки до закону парламент також схвалив будівництво прикордонної споруди вартістю €353 млн, яка повинна бути обладнана датчиками рухую

Також влада Німеччини розслідує причетність президента Білорусії Олександра Лукашенка до перевезення нелегальних мігрантів у ФРН.

Раніше білоруський парламент проголосував за призупинення дії угоди з Європейським союзом про повернення мігрантів (реадмісію).

Нагадаємо, міграційна криза на кордоні Білорусі з країнами ЄС почала розвиватися влітку 2021 року.

Польща та Литва, що межують із Білоруссю, намагаються впоратися з надзвичайно великою кількістю мігрантів з Близького Сходу, що прибувають до них через білоруський кордон в останні місяці.