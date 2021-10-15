Польський парламент проголосував за вигнання нелегальних мігрантів

Нелегальним мігрантам у Польщу тепер можуть заборонити в’їзд до країни на термін від шести місяців до трьох років

Мігранти, які незаконно перетинають кордон і були затримані на місці, повинні залишити територію Польщі

Парламент Польщі у четвер, 14 жовтня, проголосував за легалізацію вигнання мігрантів на кордоні. Після прийняття поправки до закону парламент також схвалив будівництво прикордонної споруди вартістю €353 млн, яка повинна бути обладнана датчиками руху, пише DW.

Зміни в законі передбачають, що мігранти, які незаконно перетинають кордон і були затримані на місці, повинні залишити територію Польщі. Їм також може бути заборонений в’їзд до країни на термін від шести місяців до трьох років.

Крім того, нововведення дозволяє польській владі залишати без розгляду клопотання про надання притулку, подане після незаконного перетинання кордону, якщо заявник не прибув безпосередньо із зони, де його життя чи свобода знаходяться під загрозою.

Нагадаємо, 1 жовтня Польща на два місяці продовжила надзвичайний стан через мігрантів на кордоні з Білоруссю.

Надзвичайний стан запровадили в Польщі 2 вересня строком на 30 днів. Причиною такого заходу стала міграційна криза на кордоні Білорусі та країн Євросоюзу, що почалася в травні після погроз президента Олександра Лукашенка послабити контроль за потоками нелегалів і наркотрафіком.

Великі групи мігрантів з країн Близького Сходу й Африки почали штурмувати кордони Литви заради притулку в європейських країнах.

Пізніше нелегалів стали затримувати на кордонах Латвії та Польщі та повертати назад. При цьому білоруська влада відмовляється впускати біженців назад. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов'язав Польщу і Латвію видати застряглим на кордоні з Білоруссю біженцям житло.

Раніше міністерство внутрішніх справ Польщі розіслало повідомлення на мобільні телефони мігрантів, які прибули на територію країни, з вимогою залишити країну та повернутися до Мінська.

Також повідомлялося, що щодня сотні нелегалів намагаються перетнути польсько-білоруський кордон.

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