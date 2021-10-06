Білорусь офіційно вийшла з угоди з ЄС про повернення мігрантів

Останніми місяцями ситуація на кордоні Білорусі з країнами ЄС залишається вкрай складною через наплив мігрантів

Влада країни формалізувала крок, на який фактично зважилася ще кілька місяців тому

Білоруський парламент проголосував за призупинення дії угоди з Європейським союзом про повернення мігрантів (реадмісію). Про це повідомляє Euronews.

Білоруські законодавці ухвалили рішення про скасування зобов'язання Білорусі щодо повторного прийому мігрантів, які перетинали її територію, до ЄС.

Голосування у верхній палаті білоруського парламенту формалізує крок, про який президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив у червні.

Міністр внутрішніх справ Білорусі Іван Кубраков назвав призупинення дії угоди «тимчасовим заходом» і сказав, що мігранти будуть реадмісовані, як тільки «відносини нормалізуються».

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та його чиновники кажуть, що цей захід є частиною відповіді Білорусі на санкції ЄС щодо Мінська.

Невизнаний у світі очільник Білорусі заявив, що країна не може дозволити собі витрати, пов'язані зі стримуванням потоку мігрантів, що прямують до Європи, і замість цього скористається цими коштами, щоб компенсувати вплив на економіку держави від санкцій ЄС.

Нагадаємо, міграційна криза на кордоні Білорусі з країнами ЄС почала розвиватися влітку 2021 року.

Польща та Литва, що межують із Білоруссю, намагаються впоратися з надзвичайно великою кількістю мігрантів з Близького Сходу, що прибувають до них через білоруський кордон в останні місяці.

Нагадаємо також, польський експосадовець закликав оголосити війну Білорусі.

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