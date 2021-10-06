  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Білорусь офіційно вийшла з угоди з ЄС про повернення мігрантів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Останніми місяцями ситуація на кордоні Білорусі з країнами ЄС залишається вкрай складною через наплив мігрантів - Білорусь офіційно вийшла з угоди з ЄС про повернення мігрантів
    Останніми місяцями ситуація на кордоні Білорусі з країнами ЄС залишається вкрай складною через наплив мігрантів
    фото: LRT

    Влада країни формалізувала крок, на який фактично зважилася ще кілька місяців тому

    Білоруський парламент проголосував за призупинення дії угоди з Європейським союзом про повернення мігрантів (реадмісію). Про це повідомляє Euronews.

    Білоруські законодавці ухвалили рішення про скасування зобов'язання Білорусі щодо повторного прийому мігрантів, які перетинали її територію, до ЄС.

    Голосування у верхній палаті білоруського парламенту формалізує крок, про який президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив у червні.

    Міністр внутрішніх справ Білорусі Іван Кубраков назвав призупинення дії угоди «тимчасовим заходом» і сказав, що мігранти будуть реадмісовані, як тільки «відносини нормалізуються».

    Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та його чиновники кажуть, що цей захід є частиною відповіді Білорусі на санкції ЄС щодо Мінська.

    Невизнаний у світі очільник Білорусі заявив, що країна не може дозволити собі витрати, пов'язані зі стримуванням потоку мігрантів, що прямують до Європи, і замість цього скористається цими коштами, щоб компенсувати вплив на економіку держави від санкцій ЄС.

    Нагадаємо, міграційна криза на кордоні Білорусі з країнами ЄС почала розвиватися влітку 2021 року.

    Польща та Литва, що межують із Білоруссю, намагаються впоратися з надзвичайно великою кількістю мігрантів з Близького Сходу, що прибувають до них через білоруський кордон в останні місяці.

    Нагадаємо також, польський експосадовець закликав оголосити війну Білорусі.

    Читайте також:
    Теги: Білорусь ЄС Польща міністр санкції Олександр Лукашенко мігранти криза Литва кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Білорусь офіційно вийшла з угоди з ЄС про повернення мігрантів