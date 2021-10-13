У Польщі затримали двох українців, які допомагали нелегальним мігрантам з Білорусі
Від початку 2021 року прикордонники Польщі загалом затримали 250 осіб, які займалися організацією нелегальної міграції
Польські прикордонники затримали чотирьох осіб, які допомагали з організацією незаконної міграції через польсько-білоруський кордон. Про це пише «Польське радіо».
Серед затриманих – двоє громадян України та двоє громадян Сирії з німецькими посвідками на проживання. Правопорушники допомагали в організації незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі.
Зазначається, що від початку 2021 року прикордонники загалом затримали 250 осіб, які займалися організацією нелегальної міграції. Серед них були й українці.
Від початку жовтня в Польщі зареєстрували 6,7 тис. спроб перетину польсько-білоруського кордону, а від початку року – 18,3 тисячі.
До слова, Німеччина перевірить причетність Лукашенка до перевезення нелегальних мігрантів.
Нагадаємо, міграційна криза на кордоні Білорусі з країнами ЄС почала розвиватися влітку 2021 року.
Польща та Литва, що межують із Білоруссю, намагаються впоратися з надзвичайно великою кількістю мігрантів з Близького Сходу, що прибувають до них через білоруський кордон в останні місяці.
Нагадаємо також, польський експосадовець закликав оголосити війну Білорусі.