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    У Польщі затримали двох українців, які допомагали нелегальним мігрантам з Білорусі

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    Правопорушники з України допомагали в організації незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі - У Польщі затримали двох українців, які допомагали нелегальним мігрантам з Білорусі
    Правопорушники з України допомагали в організації незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі
    архівне фото з відкритих джерел

    Від початку 2021 року прикордонники Польщі загалом затримали 250 осіб, які займалися організацією нелегальної міграції

    Польські прикордонники затримали чотирьох осіб, які допомагали з організацією незаконної міграції через польсько-білоруський кордон. Про це пише «Польське радіо».

    Серед затриманих – двоє громадян України та двоє громадян Сирії з німецькими посвідками на проживання. Правопорушники допомагали в організації незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі.

    Зазначається, що від початку 2021 року прикордонники загалом затримали 250 осіб, які займалися організацією нелегальної міграції. Серед них були й українці.

    Від початку жовтня в Польщі зареєстрували 6,7 тис. спроб перетину польсько-білоруського кордону, а від початку року – 18,3 тисячі.

    До слова, Німеччина перевірить причетність Лукашенка до перевезення нелегальних мігрантів.

    Нагадаємо, міграційна криза на кордоні Білорусі з країнами ЄС почала розвиватися влітку 2021 року.

    Польща та Литва, що межують із Білоруссю, намагаються впоратися з надзвичайно великою кількістю мігрантів з Близького Сходу, що прибувають до них через білоруський кордон в останні місяці.

    Нагадаємо також, польський експосадовець закликав оголосити війну Білорусі.

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    Теги: прикордонники Білорусь Польща мігранти кордон перевезення
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    У Польщі затримали двох українців, які допомагали нелегальним мігрантам з Білорусі