Список держав, громадяни яких отримують найбільше дозволів на проживання в ЄС (графіка)

У 2020 році понад 609 тисяч українців отримали перші дозволи на проживання в країнах Євросоюзу

Українці лідирують за кількістю отриманих дозволів на проживання в ЄС

Вже п’ятий рік поспіль найбільшу кількість дозволів на проживання в країнах Європейського Союзу отримують українці. Про це повідомляє аналітичний центр агенції з міжнародного працевлаштування Gremi Personal, посилаючись на дані Євростату.



У 2020 році громадянам України було видано 601 200 перших видів на проживання в ЄС, що робить їх найбільшою групою громадянства серед усіх одержувачів.

Графіка: Євростат

Працевлаштування стало основною причиною для отримання дозволів українцями (86% усіх перших дозволів на проживання).

Польща очолила список європейських країн, де українцям видали найбільше посвідок головне через роботу – 81% (488 900 дозволів).

На другому місці за кількістю отриманих дозволів на проживання в країнах ЄС – громадяни Марокко (123 400 дозволів, з яких 56% були видані в Іспанії), на третьому – громадяни Індії (79 270, з яких 14% були видані в Німеччині). На громадян цих країн припадало понад однієї третини (36%) всіх перших дозволів на проживання, виданих у 2020 році.

В цілому у 2020 році було видано близько 2,2 млн перших посвідок на проживання для громадян країн, які не входять до ЄС.

Їх кількість зменшилася на 24% (або 706 000) у порівнянні з 2019 роком. І це перше падіння, яке спостерігається у зростаючій тенденції 2013−2020 років.

Зниження кількості перших дозволів на проживання в основному було спричинено пандемією Covid-19 та пов’язаними з цим обмеженнями на подорожі та адміністративними діями, які ввели національні органи влади.

«Польща – єдина країна ЄС, яка у пандемію дала іноземцям можливість приїхати легально працювати і продовжити своє перебування завдяки рішенням уряду», – стверджує віце-президент Gremi Personal Кароліна Шлєшинська.

Нагадаємо, Чорногорія назвала імена українців із «золотими паспортами».

Також відомо, що Кабмін закінчує роботу над законопроєктом про подвійне громадянство та незабаром його подадуть до Верховної Ради.