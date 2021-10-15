ЄС назвав перепис в окупованому Криму спробою Росії легалізувати анексію

Україна звернулася до міжнародних партнерів через перепис населення в окупованому Криму

Євросоюз закликав Росію припинити порушення міжнародного та гуманітарного права в окупованому Криму

Європейський союз засуджує рішення РФ провести перепис населення на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та місті Севастополь. Про це йдеться в заяві речника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано.

«ЄС засуджує рішення Російської Федерації провести перепис населення на незаконно анексованій українській території Криму та місті Севастополь з 15 жовтня до 14 листопада та початок чергової призовної кампанії 1 жовтня», – наголошується у заяві.

В ЄС підкреслили, що ці дії Росії є спробою «легалізувати незаконну анексію Криму та ще більше підірвати суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах».

ЄС закликав Росію припинити порушення міжнародного та гуманітарного права в окупованому Криму.

«Європейський союз буде продовжувати працювати над мирним припиненням незаконної анексії Росією півострова, як це було підтверджено на першому саміті міжнародної «Кримської платформи» 23 серпня. Європейський союз буде продовжувати впроваджувати свою політику невизнання», – йдеться у заяві.

Як відомо, Україна звернулася до партнерів через перепис населення в окупованому Криму. Зазначимо, перепис на півострові проводитиметься з 15 жовтня до 14 листопада.

Раніше ЮНЕСКО визнала, що в окупованому Криму погіршилася ситуація з правами людини.

Нагадаємо, у Росії та тимчасово окупованому Криму 11 жовтня відбулися три судові засідання у справах стосовно незаконно затриманих громадян України.

Також окупанти в Криму засудили українця до 12 років за «шпигунство».