США зробили кілька гучних заяв щодо здоров'я Саакашвілі

Штати стали на сторону експрезидента Грузії у питанні його лікування та поводження із ним у в'язниці

У Сполучених Штатах Америки протягом менше ніж доби зробили низку жорстких заяв про дії влади Грузії у справі Михайла Саакашвілі, ставши на сторону експрезидента у питані його лікування та поводження із ним у в'язниці. Про це повідомляє «Європейська правда».

Речник Державного департаменту Нед Прайс на брифінгу у Вашингтоні закликав грузинський уряд гідно поводитися з Саакашвілі.

Він наголосив, що США уважно стежать за ситуацією та закликають грузинський уряд негайно вжити заходів, щоб переконатися, що термінові потреби щодо фізичного та ментального здоров'я Саакашвілі задоволені.

«Ми наполегливо закликаємо уряд Грузії ставитися до пана Саакашвілі справедливо та гідно відповідно до міжнародних стандартів та законодавства Грузії. Як ми знаємо, у цьому випадку відповідальність за захист ув'язнених від жорстокого поводження, включаючи психологічне, лежить на уряді Грузії», – сказав Прайс.

Ще посол США Келлі Дегнан висловила стурбованість з приводу стану здоров’я Саакашвілі.

Посол ЄС Карл Харцель також заявив, що представництво уважно стежить за ситуацією довкола Саакашвілі.

Як відомо, Саакашвілі продовжує голодування: адвокат заявляє про побиття експрезидента.

Нагадаємо, пенітенціарна служба Грузії підтвердила, що Михайла Саакашвілі вивезли з виправної колонії та доставили до в'язничної лікарні.

Раніше народна депутатка від «Слуги народу» та кохана Саакашвілі Єлизавета Ясько заявила, що експрезидента Грузії вивезли з в'язниці гелікоптером.

Цього тижня Саакашвілі заявив, що помре від голоду, аби звільнити Грузію та зберегти її європейський шлях.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі схуд на 20 кг. Його матір боїться за життя експрезидента Грузії. Також лікар заявив, що стан здоров'я Саакашвілі критичний.

Водночас, прем'єр Грузії категорично виключив передачу Саакашвілі Україні. Він заявив, що передача експрезидента Україні або його дострокове звільнення означатимуть, що «влада Грузії не поважає законів країни».

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