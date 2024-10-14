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Понад 60 дипустанов України отримали анонімні листи про «замінування». Реакція МЗС

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Понад 60 дипустанов України отримали анонімні листи про «замінування». Реакція МЗС
Дипломати перебувають у тісному контакті з правоохоронцями
фото: Національна поліція України

Глава МЗС Андрій Сибіга доручив посилити заходи безпеки в українських дипломатичних установах

14 жовтня понад 60 закордонних дипломатичних установ України отримали анонімні листи про замінування будівель. Подібні листи отримали й структурні підрозділи МЗС України. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

У поодиноких випадках дипломатичним установам довелося на недовгий час призупинити консульське обслуговування громадян, яке було відновлене відразу після завершення перевірок.

Глава МЗС Андрій Сибіга доручив посилити заходи безпеки в українських дипломатичних установах. Дипломати перебувають у тісному контакті з правоохоронцями та органами влади країн перебування для проведення там, де це необхідно, безпекових перевірок.

У міністерстві наголошують, що ця масована хвиля у жодний спосіб не вплинула на діяльність дипломатичної системи України та закордонних дипломатичних установ.

«Робота продовжується у штатному режимі, всі поставлені завдання продовжують виконуватися у повному обсязі», – повідомили в МЗС. 

Нагадаємо, у понеділок, 14 жовтня, у низці регіонів України надійшли повідомлення про нібито замінування будівель: навчальних закладів, судів, вишів, Міністерства культури, інших адмінбудівель. Наразі проводять перевірки. У поліції заявили, що вже не перший рік стикаються з такого роду повідомленнями, тож є напрацьований відповідний алгоритм реагування на такі події.

Теги: замінування робота Андрій Сибіга

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