Названо найстресовіші професії в Європі: хто у зоні ризику

Співробітники поліції, соціальні працівники та фахівці з соцзабезпечення та житлового будівництва схильні до підвищеного рівня стресу в соціумі

Освіта та охорона здоров'я, за даними компанії Lepaya, виявилися сферами, де співробітники найчастіше повідомляють про схильність до стресу. Загалом дві третини європейців, що працюють, відчувають стрес. Про це пише Euronews.

Глобальна невизначеність та скорочення робочих місць можуть ускладнити пошук роботи. У той же час через дедалі більшу вартість життя людям стає все важливіше зберігати робоче місце, навіть якщо часом рівень стресу занадто високий.

Компанія Claims.co.uk, яка надає юридичну допомогу тим, хто отримав травми, зокрема на робочому місці, склала звіт, у якому описуються найстресовіші професії у Великій Британії. Під час підготовки звіту використовувалася інформація Управління з охорони праці та техніки безпеки (HSE) уряду Великої Британії.

У документі містяться дані про випадки депресії, стресу та тривоги, які, на думку респондентів, насамперед були пов'язані з поточною чи останньою роботою.

Згідно з цією інформацією, найбільший стрес у Сполученому Королівстві відчувають співробітники поліції. Соціальні працівники, фахівці з соцзабезпечення та житлового будівництва також зазнають значної напруги на роботі.

Стрес як частина роботи

Дослідження, проведене компанією Lepaya в Нідерландах, Бельгії та Німеччині, показує, що дві третини європейців, що працюють, відчувають стрес.

Освіта та охорона здоров'я виявилися сферами, де співробітники найчастіше повідомляють про схильність до стресу. Представник Claims.co.uk зазначає, що «співробітники поліції, соціальні працівники та фахівці з соцзабезпечення та житлового будівництва схильні до підвищеного рівня тиску в робочому середовищі».

Такі чинники, як довгий робочий день, великі обов'язки та громадські ролі значною мірою впливають на психічне здоров'я працівників.

«Заохочення регулярних перерв, надання ресурсів з охорони психічного здоров'я та заохочення відкритого спілкування можуть допомогти співробітникам ефективно управляти своїм психічним здоров'ям», – йдеться у звітах.

Гнучкий графік роботи, де це можливо, та доступ до програм соцзабезпечення також можуть вплинути на зниження кількості психічних розладів, пов'язаних із роботою, кажуть дослідники.

Відсутність балансу

У деяких випадках основною причиною стресу на роботі є те, що межі між роботою та особистим життям стають дедалі більш розмитими, у тому числі через поширення практики віддаленої роботи. У багатьох випадках через тип роботи та сфери стає все важче повністю відключитися від роботи, наприклад, при зайнятості у службах екстреної допомоги.

Доктор медичних наук Тодд Девісон, який працює в компанії Purbeck Personal Guarantee Insurance, відповідаючи на опитування YouGov, вказує: «Для деяких людей повне відключення – це не вибір. Це особливо актуально для малих підприємств, із якими ми співпрацюємо. Якщо ви захоплені своєю роботою, вона не припинятиметься щовечора о 17:00 або з початком відпустки».

Дослідження, проведене Lepaya, показало, що 56% голландських співробітників зазнають стресу, у Бельгії – 67%. Близько 70% британців також заявили, що відчувають тиск на роботі. У Німеччині цей показник ще вищий – 71%.

У ФРН серед найстресовіших робочих сфер виявилися освіта, автомобільна промисловість, охорона здоров'я, державні послуги та фінанси. У Нідерландах – охорона здоров'я, освіта та держпослуги, рідше – сфери громадського харчування, інформації та комунікацій.

У Великій Британії, окрім роботи в поліції, соціальній сфери та житлового будівництва, однією з найстресовіших названо роботу медсестер. Зайнятість у галузі освіти – у початкових, середніх та вищих навчальних закладах – також у цьому списку.

За словами 29% жителів Нідерландів, опитаних Lepaya, за усунення або запобігання високому рівню стресу на роботі відповідають самі ж співробітники. Цю думку поділяють 47% бельгійців, а також 49% британців та 51% жителів ФРН.

Близько 57% жителів Нідерландів заявили, що хотіли б отримувати більше підтримки від роботодавців у боротьбі зі стресом на роботі (у Німеччині – 57%, у Бельгії – 67%, у Великій Британії – 65%).

Виконавчий директор HSE Сара Албон пише: «Запобігання або боротьба зі стресом, пов'язаним із роботою, можуть принести значну користь співробітникам, покращити їхнє ставлення до роботи та загальний стан здоров'я. Також це корисно для самих роботодавців, наприклад, у вирішенні таких питань, як підвищення продуктивності, скорочення числа прогулів та плинності кадрів».

У Лондоні й Амстердамі «вигоряють» на роботі найчастіше

Згідно зі звітом Instant Offices, Лондон посів перше місце у списку міст Європи, мешканці яких найчастіше «вигоряють», тобто втрачають інтерес до роботи. В Instant Offices підрахували, що 91% британських робітників минулого року стикалися з «високим чи екстремальним» стресом. Близько 20% працівників були змушені брати відпустку через наслідки стресу для психічного здоров'я.

Дослідження було засноване на кількості пошукових запитів у Google щодо емоційного вигоряння, включаючи емоційне вигоряння на роботі. У Лондоні в Google щомісяця робилося 2240 пошукових запитів на теми, пов'язані з емоційним вигорянням. Друге та третє місце в Амстердама та Берліна: по 520 та 420 запитів на місяць відповідно.

Серед основних причин високого рівня стресу, що іноді може призвести до емоційного вигоряння, називають високе робоче навантаження, а також збільшення кількості неоплачуваних завдань. Цьому сприяла надмірна неоплачувана понаднормова робота, а також почуття ізоляції на роботі.

Нагадаємо, багато людей стикаються з проблемою нічних пробуджень, особливо близько 3-4 години ранку. Цей феномен має наукове пояснення. Фахівці зі сну стверджують, що основною причиною таких пробуджень є стрес.