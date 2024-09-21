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Зеленський про удари по арсеналах РФ: робимо це завдяки нашій зброї

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський про удари по арсеналах РФ: робимо це завдяки нашій зброї
Зеленський подякував військовим, яким вдалося вразити арсенали зброї на території РФ
фото: Офіс президента

«Є чергове ураження арсеналу в Росії, і це був значний арсенал для окупанта»

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 941-го дня війни звернувся до народу. Він, зокрема, подякував військовим, яким вдалося вразити арсенали зброї на території РФ. Глава держави також зазначив, що зробити це ЗСУ змогли українською зброєю.

«Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Сьогодні знов варто відзначити наших воїнів за влучність – влучність саме на території ворога. Це те, що змінює ситуацію принципово, – наша здатність повертати війну додому, в Росію.

Є чергове ураження арсеналу в Росії, і це був значний арсенал для окупанта. Всі наші воїни Сил оборони та безпеки України, які були задіяні, – дякую вам! Збройні Сили України, Служба безпеки України і всі, хто залучався, – молодці!

Також є хороша робота СБУ по ще одному арсеналу російських військ. Це були сховища російських тактичних ракет та керованих авіабомб – усе те, що Росія використовує для терору проти наших міст, наших позицій. Я хочу підкреслити: ми це робимо завдяки нашим спроможностям, нашій зброї – без тих засобів, які можуть надати партнери і які можуть значно прискорити завершення цієї війни завдяки знищенню російського наступального потенціалу.

Якби ми могли всю нашу влучність спрямувати для захисту нашої держави, якби для цього було достатньо ракет і дозволів, які можуть надати партнери, ситуація загалом у війні була б значно краща для нашої безпеки – для безпеки України і всіх у світі, хто не хоче існувати в умовах таких агресій, як ця російська.

Ми переконуємо партнерів – і продовжимо говорити про це наступного тижня, – що Україні потрібна повноцінна далекобійність. І не лише наші власні дрони, не лише наші власні ракети, які поки що не мають достатньої дальності, але й усе те, чим світ може бути убезпечений від терору, від Росії.

Сьогодні окремо відзначу наш Центр спецоперацій «А» Служби безпеки України. Молодці, воїни! Також я дякую кожному підрозділу, кожному солдату, сержанту, офіцеру, які воюють на території ворога в Курській області Росії. Наші активні дії там саме так впливають на фронтову ситуацію, як ми зараз в Україні цього потребуємо.

І звичайно, фронт, наші бойові бригади. Покровський напрямок, Курахівський та всі напрямки на Донеччині. Наша Харківщина, наше Запоріжжя, весь південь. Я хочу подякувати кожному за стійкість!

Особливо за цей тиждень варто відзначити 46-ту окрему аеромобільну бригаду, 68-му єгерську імені Довбуша та 425-й окремий штурмовий батальйон. Дякую вам за хоробрість саме на Покровському напрямку. Оріхівський напрямок – 65-та окрема механізована бригада, Придніпровський – 35-та окрема бригада морської піхоти. Я дякую вам! Дякую всім, хто бʼється заради України, і всім, хто допомагає нам захищати життя!

Наступний тиждень може стати багато в чому визначальним для того, щоб зупинити російський терор, цю агресію та щоб повернути нормальну безпеку. Щоб це сталося, рішучість наших партнерів має відповідати сміливості українців. Відповідь на питання «Коли завершиться ця війна?» насправді в тому, коли рішучість партнерів не відставатиме від того, що ми можемо робити для нашого захисту, для нашої незалежності, для нашої перемоги. Україна має перемогти в цій війні! Може перемогти. Але разом з усім світом.

Наша чітка стратегія буде на столі у партнерів. У Президента Сполучених Штатів. Слава Україні!»

Раніше Сили оборони України уразили два військові арсенали збройних сил Росії на російській території. Крім того, під атакою українських військових опинилися й російська радіолокаційна станція. 

Також у селищі Октябрський Тверської області Росії безпілотники атакували військовий секретний об'єкт. Місцеві зазначають, що там розташовуються ракетні шахти та на бойовому чергуванні перебуває ракета «Сармат». 

Нагадаємо, що ударні безпілотники атакували 23-й військовий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Росії, розташований у селищі Жовтневе Тверської області. Відомо, що після вибухів почалася детонація боєприпасів.

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Теги: Запоріжжя росія війна українці Харківщина Володимир Зеленський Україна робота фронт

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