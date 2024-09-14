Глава МЗС Польщі зробив тривожне попередження для українських чоловіків за кордоном

Сікорський запропонував «простий метод допомогти Україні»

Нинішня політика багатьох країн ЄС шкодить обороноздатності та економічній стабільності України, оскільки пропонує економічні преференції для чоловіків мобілізаційного віку. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на панельній дискусії під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), повідомляє кореспондент «Главкома».

Сікорський закликав західноєвропейські країни переглянути підходи до допомоги українським чоловікам, щоб стимулювати їх до повернення на батьківщину.

«Зараз у Німеччині українці, які там перебувають під тимчасовим захистом, отримують значну допомогу. Йдеться про виплати, що перевищують 500 євро, а разом з компенсацією за житло може йтися про понад 1000 євро в місяць на людину, і це поширюється також на чоловіків. Щось подібне у Нідерландах, не знаю напевно суми у Франції», – зауважив він.

На думку Сікорського, є простий метод допомогти Україні – припинити надавати допомогу українцям, які підлягають мобілізації.

«Переховування від призову – це не привід для фінансової допомоги. Просто припиніть їм платити», – закликав польський міністр, підкресливши, що Польща не надає подібної соціальної підтримки.

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга, що виступав разом із польським колегою на панельній дискусії, заявив, що така ініціатива має підтримку Києва.

«Я підтримую ідею, яку висловив міністр Сікорський», – сказав Сибіга.

Раніше очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та глава українського МЗС Андрій Сибіга повідомили, що українські військові, ймовірно, готуватимуться на території Польщі. Зараз тривають переговори щодо створення українського легіону.

Нагадаємо, що з жовтня 2024 року українські родини з дітьми, які вимушено переїхали до Польщі після початку повномасштабного вторгнення, зможуть розраховувати на додаткову фінансову підтримку. Ця нова програма допомоги має на меті полегшити адаптацію та забезпечити більш стабільне життя українських біженців у Польщі. Однак, щоб скористатися цією можливістю, необхідно відповідати певним критеріям.

До слова, 2025 року Польщі введуть нові умови для призначення допомоги «800 Плюс» для українських біженців на дітей, які проживають у країні. Батьки повинні при поданні заяви вказувати навчальний заклад, в якому навчається їхня дитина в Польщі. Цю інформацію будуть ретельно перевіряти.

Як відомо, з 1 липня 2024 року у Польщі змінилися положення закону про допомогу громадянам України. Продовжено легальність перебування для українців, введено нові регуляції щодо інструментів підтримки осіб, які перебувають під тимчасовим захистом. Це зумовлено необхідністю адаптації законодавства до сучасних викликів, які відрізняються від тих, що були у 2022 чи навіть 2023 роках.