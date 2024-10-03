Сибіга підбив підсумки візиту до Польщі

За словами Сибіги, Україна готова говорити з Польщею на всі теми «і не лише говорити, але і розв'язувати проблеми»

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга розповів деталі свого візиту до Польщі. Під час зустрічей, зокрема, йшлося про вирішення проблемного для відносин між двома державами питання ексгумації останків жертв Волинської трагедії. Відповідний допис очільник МЗС опублікував на своїй сторінці.

Міністр розповів, що мав довгу та детальну розмову з президентом Анджеєм Дудою в розвиток його діалогу з Володимиром Зеленським, переговори з маршалками Сейму Шимоном Головнею та Сенату Малґожавою Кідавою-Блонською і зустріч з польським колегою Радославом Сікорським.

На всіх переговорах, за словами міністра, глава МЗС висловлював щиру вдячність Польщі та полякам, які негайно прийшли на допомогу Україні з перших хвилин повномасштабного російського вторгнення.

У фокусі всіх розмов були протидія російській агресії, захист спільної свободи та безпеки, формула миру та план перемоги, військова допомога, підтримка енергетики та економіки, стійкості України напередодні зими.

Сибіга підкреслив, що Україна готова говорити з Польщею на всі теми «і не лише говорити, але і розв'язувати проблеми».

Зокрема, із польською стороною «обговорили конкретні технічні, а не політичні кроки, щоб нарешті розв'язати питання ексгумацій, яке вже довгий час отруює наш політичний діалог» .

«Не повинно бути жодних політичних перешкод. Приємно відзначити, що маємо порозуміння та бажання рухатися вперед в конструктивному руслі. Минуле, яким би воно складним не було, не може ставити під загрозу сучасну протидію спільним викликам і майбутнє в євроатлантичній сімʼї», – каже очільник МЗС.

Як повідомлялося, вчора міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розпочав візит до Польщі.

До слова, Сибіга заявляв, що Україна готова обговорювати з польськими колегами складні історичні питання, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.