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Посольство Сербії цьогоріч відновить роботу в Києві

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Посольство Сербії цьогоріч відновить роботу в Києві
Андрій Сибіга (праворуч по центру) зустрівся з главою сербського МЗС Марко Джуричем (ліворуч по центру
фото: X/Андрій Сибіга

Міністр Сибіга привітав рішення Сербії відновити роботу свого посольства в Києві

Посольство Сербії в Києві відновить свою роботу вже цьогоріч. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Очільник українського МЗС зустрівся главою зовнішньополітичного відомства Сербії Марко Джуричем у Нью-Йорку.

«Ми цінуємо підтримку Сербією суверенітету та територіальної цілісності України та її участь у Формулі миру. Я повідомляв про російські удари по нашій енергосистемі. Я вітаю рішення Сербії відновити своє посольство в Києві вже цього року», – зазначив Сибіга.

Нагадаємо, у 2022 році посольство Республіки Сербія в Україні тимчасово закрите для захисту персоналу.

До слова, президент Сербії Александар Вучич під час зустрічі у Белграді з тодішнім головою МЗС України Дмитром Кулебою заявив, що сербське посольство незабаром відновить роботу в Києві.

Як повідомлялося, Україна планує відкрити нові консульства у сусідніх країнах. Йдеться насамперед про Словаччину та Румунію.

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Теги: МЗС Андрій Сибіга посольство Сербія міністр Київ

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