В аеропорту Японії вибухнула американська бомба часів Другої світової війни

Представники міністерства земельних ресурсів і транспорту повідомили, що під час вибуху в аеропорту не було літаків, ніхто не постраждав

В японському аеропорту Міядзакі вибухнула закопана під землею американська бомба часів Другої світової війни, утворивши кратер, що призвело до скасування понад 80 рейсів. Про це повідомляють The Guardian та Kyodo News.

Представники міністерства земельних ресурсів і транспорту повідомили, що під час вибуху в аеропорту не було літаків, ніхто не постраждав.

Розслідування силами самооборони та поліції підтвердило, що вибух спричинила бомба вагою 500 фунтів (близько 227 кг), і подальшої небезпеки немає. Наразі з’ясовують причину її детонації.

Головний секретар кабінету міністрів Японії Йосімаса Хаяші повідомив, що в аеропорту скасували понад 80 рейсів, але сподіваються відновити роботу в четвер вранці.

Аеропорт Міядзакі був побудований у 1943 році як льотний тренувальний полігон для імператорського флоту Японії, звідки пілоти-камікадзе вирушали на місії. Зараз же це державний вузловий міжнародний аеропорт.

Представники міністерства оборони зазначили, що в цьому районі вже знаходили кілька нерозірваних бомб, скинутих американськими військовими під час Другої світової війни.

«Главком» вранці повідомляв, що керівництво аеропорту міста Міядзакі в Японії призупинило всі польоти. Про це повідомило Kyodo News із посиланням на представника повітряної гавані. Таке рішення було ухвалено на тлі того, що на одній із руліжних доріжок стався вибух. Згідно з публікацією, там здійнявся дим. Повідомляється, що площа ушкоджень становить близько 7 кв. м. Офіційна причина руйнування асфальтового покриття поки що не називається. Проте, за даними низки видань, до екстрених служб надходило повідомлення про вибух. Крім цього, на кадрах прямої трансляції з аеропорту, яку веде телеканал TBS було видно, як шматки асфальту та землі розлетілися убік, а в небо здійнявся дим.

Раніше повідомлялося, що влада міста Вупперталь (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія) на заході Німеччини звернулася до жителів із закликом тимчасово утриматися від відвідування виборчих дільниць через проведення операції зі знешкодження бомби часів Другої світової війни. За даними видання, у радіусі 500 м від виявленого снаряду знаходяться п'ять виборчих дільниць. Жителі Вупперталя зможуть знову піти на виборчі дільниці, коли операція зі знешкодження снаряду буде завершена.