Генштаб та СБУ підтвердили ураження аеродрому «Ханская» в російській Адигеї (відео)

Під час атаки на летовищі «Ханская» перебувало одразу 57 російських бойових і тренувальних літаків та гелікоптерів

Росія використовує аеродром «Ханская» для дозаправки та ракетно-бомбових ударів по підрозділах Сил оборони та населених пунктах України

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження Силами оборони аеродрому «Ханская» в Республіці Адигея РФ. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

«Сьогодні вночі завдано вогневого ураження по аеродрому «Ханская», що в Республіці Адигея РФ. Зокрема під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об’єкта. В районі цілі відмічалася робота ворожої ППО, зафіксовано займання», – підкреслили у Генштабі.

Відомо, що на аеродромі базувалися літаки Су-34 та Су-27. Більш детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.

Завдання виконали сили й засоби Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України і Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Як повідомило джерело «Главкома» у СБУ, під час атаки на летовищі «Ханская» перебувало одразу 57 російських бойових і тренувальних літаків та гелікоптерів. Серед них Су-34, Су-35 та Мі-8. Відомо, що на аеродромі сталися масштабні пожежі і детонація. Серед іншого, це підтверджується також супутниковим моніторингом. Місцева влада Республіки оголосила евакуацію.

Генштаб підтвердив ураження Силами оборони аеродрому «Ханская» в російській Адигеї pic.twitter.com/RNYL6oQR0Z — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 10, 2024

За даними наших джерел, Росія використовує цей аеродром у Краснодарському краї (за 450 км від лінії фронту) для дозаправки та ракетно-бомбових ударів по підрозділах Сил оборони та населених пунктах України.

«СБУ системо знищує військовий потенціал рашистів. Після кожної атаки у РФ все менше ресурсів, щоб вести війну проти нашої держави. Працюємо над тим, щоб у Росії не було ні ракет, ні літаків, які можуть завдавати ударів по Україні», – заявило поінформоване джерело у СБУ.

Співрозмовник також додав, що в ніч на 10 жовтня дрони СБУ, ГУР, ЗСУ та ССО уразили склад «Шахедів» в районі Ейська. Там зафіксовано декілька сильних вибухів, які викликали пожежу та подальшу детонацію на місці зберігання безпілотників.

Нагадаємо, вранці «Главком» писав, що БпЛА атакували черговий військовий аеродром на території Росії. Під удар потрапив аеродром Ханська у республіці Адигея.