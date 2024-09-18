Сибіга розкрив деталі затримання Усика в аеропорту Кракова
Чиновник зазначив, що представники міністерства за дорученням президента «негайно відреагували на затримання» чемпіона в Кракові
Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик був звільнений після затримання в аеропорту Кракова у вівторок ввечері. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у своєму Twitter (X) розкрив деталі звільнення Усика після затримання у краківському аеропорту.
Чиновник зазначив, що представники міністерства за дорученням президента «негайно відреагували на затримання чемпіона» в Кракові та «сприяли його звільненню».
«Деталі мені повідомив наш Генконсул. Ми вважаємо такі дії непропорційними та неприпустимими щодо нашого чемпіона і надішлемо відповідну ноту польській стороні»,– розповів глава МЗС.
У МЗС України додали, що Сибіга «координував дії українських дипломатів, перебуваючи на кордоні України та Румунії, куди глава МЗС зараз прямує зі своїм першим закордонним візитом».
За дорученням @ZelenskyyUA ми негайно відреагували на затримання Олександра Усика в Кракові та сприяли його звільненню. Деталі мені повідомив наш Генконсул. Ми вважаємо такі дії непропорційними та неприпустимими щодо нашого чемпіона і надішлемо відповідну ноту польській стороні. pic.twitter.com/Tfi6SaJ7yC— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 17, 2024
Він також зазначив, що такі дії щодо українського громадянина та чемпіона є неприпустимими, і Україна надішле відповідну ноту польській стороні.
Нагадаємо, вночі затримали боксера Олександра Усика.
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