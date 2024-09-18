Сибіга розкрив деталі затримання Усика в аеропорту Кракова

Усик зустрівся із Сибігою в Польщі після інциденту із затримунням в аеропорту

Чиновник зазначив, що представники міністерства за дорученням президента «негайно відреагували на затримання» чемпіона в Кракові

Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик був звільнений після затримання в аеропорту Кракова у вівторок ввечері. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у своєму Twitter (X) розкрив деталі звільнення Усика після затримання у краківському аеропорту.

Чиновник зазначив, що представники міністерства за дорученням президента «негайно відреагували на затримання чемпіона» в Кракові та «сприяли його звільненню».

«Деталі мені повідомив наш Генконсул. Ми вважаємо такі дії непропорційними та неприпустимими щодо нашого чемпіона і надішлемо відповідну ноту польській стороні»,– розповів глава МЗС.

У МЗС України додали, що Сибіга «координував дії українських дипломатів, перебуваючи на кордоні України та Румунії, куди глава МЗС зараз прямує зі своїм першим закордонним візитом».

За дорученням @ZelenskyyUA ми негайно відреагували на затримання Олександра Усика в Кракові та сприяли його звільненню. Деталі мені повідомив наш Генконсул. Ми вважаємо такі дії непропорційними та неприпустимими щодо нашого чемпіона і надішлемо відповідну ноту польській стороні. pic.twitter.com/Tfi6SaJ7yC — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 17, 2024

Він також зазначив, що такі дії щодо українського громадянина та чемпіона є неприпустимими, і Україна надішле відповідну ноту польській стороні.

Нагадаємо, вночі затримали боксера Олександра Усика.