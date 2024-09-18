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Сибіга розкрив деталі затримання Усика в аеропорту Кракова

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Сибіга розкрив деталі затримання Усика в аеропорту Кракова
Усик зустрівся із Сибігою в Польщі після інциденту із затримунням в аеропорту
фото: МЗС

Чиновник зазначив, що представники міністерства за дорученням президента «негайно відреагували на затримання» чемпіона в Кракові 

Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик був звільнений після затримання в аеропорту Кракова у вівторок ввечері. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у своєму Twitter (X) розкрив деталі звільнення Усика після затримання у краківському аеропорту.

Чиновник зазначив, що представники міністерства за дорученням президента «негайно відреагували на затримання чемпіона» в Кракові та «сприяли його звільненню».

«Деталі мені повідомив наш Генконсул. Ми вважаємо такі дії непропорційними та неприпустимими щодо нашого чемпіона і надішлемо відповідну ноту польській стороні»,– розповів глава МЗС.

У МЗС України додали, що Сибіга «координував дії українських дипломатів, перебуваючи на кордоні України та Румунії, куди глава МЗС зараз прямує зі своїм першим закордонним візитом».

 Він також зазначив, що такі дії щодо українського громадянина та чемпіона є неприпустимими, і Україна надішле відповідну ноту польській стороні.

Нагадаємо, вночі затримали боксера Олександра Усика.

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Теги: Польща міністр аеропорт Україна Олександр Усик Андрій Сибіга

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