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Мінекономіки назвало середню зарплату в Україні: кому скільки платять

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Мінекономіки назвало середню зарплату в Україні: кому скільки платять
А середня зарплата за резюме зросла за рік на 14% до 20 503 грн
фото: depositphotos.com

За даними Мінекономіки, у першому півріччі середня зарплата у сфері «Інформація та телекомунікації» становила 49 831 грн

В Україні середня заробітна плата за вакансіями у серпні 2024 року порівняно з серпнем минулого року зросла на 18,9% до 19 674 грн. Про це повідомило Міністерство економіки, посилаючись на портал work.ua.

А середня зарплата за резюме зросла за рік на 14% до 20 503 грн.

Середня зарплата в Україні
Середня зарплата в Україні
інфографіка Мінекономіки

За даними Мінекономіки, у першому півріччі середня зарплата у сфері «Інформація та телекомунікації» становила 49 831 грн.

У сфері «Фінансова та страхова діяльність» – 39 503 грн.

На третьому місці «Професійна наукова та технічна діяльність» – 27 308 грн.

Також до п'ятірки найбільших середніх зарплат увійшли «Державне управління та оборона» із зарплатою в 25 331 грн і «Торгівля» – 23 534 грн.

Найнижчий рівень оплати праці у сфері «Мистецтво» та «Освіта» – 14 381 грн і 13 862 грн відповідно.

Показники зарплат за видами діяльності
Показники зарплат за видами діяльності
інфографіка Мінекономіки

Нагадаємо, роботодавці все частіше надають перевагу жінкам. Причиною цьому стала мобілізація чоловіків і складнощі з їх бронюванням. Про це заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, повідомляє УНН. Так, під час війни багато жінок стали підприємцями, які створюють робочі місця, і тому серед нових бізнесів 59% відкрили жінки.

Війна з Росією виснажує робочу силу в Україні. Підприємства намагаються покрити гостру нестачу кадрів, наймаючи більше жінок на традиційно чоловічі посади, а також звертаючись до підлітків, студентів та працівників старшого віку.

До слова, найвищий офіційний дохід мають працівники Харківської обласної державної адміністрації, де середня зарплата дорівнює 53,8 тис. грн. Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів.

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Теги: Україна робота зарплата

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