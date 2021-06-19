Порошенко обговорив з міністром закордонних справ Польщі загрози «Північного потоку – 2»

Порошенко та Рау висловили стурбованість планами щодо запуску політичного проекту Північний потік-2, що суттєво підірве енергетичну безпеку України та Польщі

У рамках участі в Анатолійському дипломатичному форумі високого рівня п’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау. Про це повідомляє пресслужба партії.

Співрозмовники обмінялися думками щодо подальших кроків у відновленні територіальної цілісності України, протидії російській агресії, реалізації європейського та євроатлантичного курсу нашої держави.

«Це був дуже важливий обмін думками, для нас це було надзвичайно принципово, бо Польща є учасником Саміту ЄС і Саміту НАТО. Ми отримали важливу інформацію щодо перебігу подій, безпосередньо як проходили переговори на цих двох важливих самітах», – розповів журналістам Порошенко.

П’ятий президент наголосив на важливості забезпечення належної участі країн-партнерів та союзників України у саміті Кримської платформи. Він також ініціював поїздку делегації кримських татар до Варшави для координації позицій.

«Польща теж буде брати участь на найвищому рівні в Кримській платформі. Ми домовилися про можливий візит делегації кримських татар в країни-учасниці Кримської платформи для того, щоб якісніше підготувати позицію, з якою приїдуть наші гості на 30-ту річницю Незалежності і на Саміт Кримської платформи. Для того, щоб це зробити більш продуктивно», – пояснює п’ятий президент.

Порошенко та Рау висловили стурбованість планами щодо запуску політичного проекту «Північний потік – 2», що суттєво підірве енергетичну безпеку України та Польщі і загалом країн Центрально-Східної Європи. Окрему увагу приділили розвитку ситуації в Білорусі та її впливу на безпеку в Європі.

«З 9 серпня 2020-го року в нас кардинально змінюється ситуація з безпекою україно-білоруського і польсько-білоруського кордону. І для цього нам потрібні дуже важливі координації дій і на рівні президентів, і на рівні Рад безпеки, і на рівні міжпарламентського формату», – говорить Порошенко.

Анталійський дипломатичний форум під егідою президента Ердогана відбувається в Туреччині вперше. У ньому беруть участь понад 40 глав держав, урядів, міністерств закордонних справ, а також представники академічних кіл, експерти та медіа. За словами організаторів, форум має стати щорічним міжнародним майданчиком для обговорення ролі сучасної дипломатії у реагуванні на глобальні виклики.

Нагадаємо, що напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау обговорили співпрацю двох країн в усуненні загрози, яку представляє газопровід «Північний потік – 2» для європейської енергетичної безпеки.