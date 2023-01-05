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Головне за ніч: вибухи у Криму та подальші плани Росії у війні проти України

Альона Боженко
glavcom.ua
Головне за ніч: вибухи у Криму та подальші плани Росії у війні проти України
Головні новини ночі 5 січня
фото із відкритих джерел

Росія планує і надалі продовжувати спроби наступу на сході України

«Главком» зібрав головні новини ночі 5 січня. Вночі в окупованому Криму декілька разів лунали вибухи. Також стали відомі подальші плани країни-агресорки у війні проти України.

Вибухи у Криму

У тимчасово окупованому Криму ввечері, 4 січня, пролунали вибухи. Звуки вибухів було чути поблизу мису Фіолент, а після них спалахнула пожежа.

Окупаційна «влада» прокоментувала вибухи. Гучні звуки, які чули місцеві мешканців, пояснили ніби-то вибухом газового балона в СНТ «Незабудка». Зазначається, що в результаті вибухи загинула одна людина.

Пізніше місцеві пабліки повідомили про вибухи у тимчасово окупованому місті Нижньогірське. За попередніми даними там спрацювала ППО.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика!

Палата представників США знову провалила голосування

Головне за ніч: вибухи у Криму та подальші плани Росії у війні проти України фото 1

Палата представників Конгресу США провела шосте голосування за нового спікера, але воно знову виявилося провальним. 

Шосте голосування, яке відбулося в Палаті представників практично не відрізнялося від попередніх спроб, що мали місце два дні поспіль. Лідер Республіканської партії в нижній палаті Кевін Маккарті, який вважається основним кандидатом на посаду спікера, не спромігся набрати мінімально необхідних 218 голосів.

Тим часом демократи віддали всі свої 212 голосів за власного кандидата Хакіма Джеффріса.

Після низки невдалих спроб обрати спікера Палати представників законодавці з нижньої палати Конгресу США, контроль над якою перейшов до республіканської більшості, проголосували за перерву в процесі обрання спікера до 12:00 четверга (19:00 за Києвом).

Подальші плани окупантів

Головне за ніч: вибухи у Криму та подальші плани Росії у війні проти України фото 2

Росія планує і надалі продовжувати спроби наступу на сході України. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, Головне управління розвідки Міноборони вважає, що Росія намагатиметься змусити керівництво України до переговорів силовим шляхом.

Зокрема, країна-агресор планує продовжити формування додаткових штурмових підрозділів та зосередить основні зусилля на окупації Лимана, Соледара, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки.

Хто обстрілює Україну дронами

Головне за ніч: вибухи у Криму та подальші плани Росії у війні проти України фото 3

Українські журналісти встановили імена чотирьох російських військових, яких влітку в Ірані навчали керувати дронами-камікадзе Shahed.

До терористичних обстрілів України іранськими дронами причетні такі чотири офіцери РФ: Сергій Созінов; Андрій Степовий (капітан ВПС РФ); Гліб Півкін; Євгеній Глухов (лейтенант ВПС РФ).

Зазначається, що російські окупанти влітку 2022 року брали участь в армійських змаганнях «Соколіна охота-2022» в Ірані. Там їх і навчили керувати дронами, які ті запускають по містах та вбивають українців. Дрони Shahed запускають по Україні військові 294-го Державного центру безпілотної авіації Міноборони РФ. 

Втрати рашистів

Головне за ніч: вибухи у Криму та подальші плани Росії у війні проти України фото 4

Українські захисники знищили російські штурмовик Су-25, вертоліт Ка-52 та безпілотник «Орлан-10». Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

«З 11.00 по 16.00 4-го січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено російський штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52, та БПЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», – йдеться в повідомленні.

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Теги: росія окупанти Міноборони вертоліт військові безпілотник влада відео

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