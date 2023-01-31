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Міноборони знову у центрі скандалу: посадовця відомства звинувачено у зв'язках з Росією

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Міноборони знову у центрі скандалу: посадовця відомства звинувачено у зв'язках з Росією
Олександра Лієв, який зараз обіймає посаду у Міноборони України, раніше гаряче підтримував анексію Криму
фото: www.segodnya.ua

Міністр оборони України Олексій Резніков міг знати про російські  «хвости» людини зі свого оточення 

Оприлюднено раніше невідомі факти про Олександра Лієва, який з літа 2022-го року обіймає посаду т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки у Міноборони України.

На своїй сторінці у Facebook очільник ЦПК Віталій Шабунін розповів, що саме від Лієва залежить, у кого, за скільки і яку зброю та військову техніку купує Україна. Також у нього є всі координати виробництв в Україні. Крім того, він від імені Міноборони співпрацює з міжнародними партнерами щодо оснащення ЗСУ сучасною зброєю. І тим не менше, посадовець народився  у Росії, і навіть підтримав анексію Криму. 

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«Уродженець м. Ухта Республіки Комі рф, колишній міністр курортів та туризму АР Крим часів Януковича, нагороджений в 2013 році орденом святой Анни Трєтьєй Стєпєні від Глави Російського Імпєраторського Дома Государині Вєлікой Княгіні Марії Владіміровни. «Служу Отечеству!», – написав у соцмережах міністр АР Крим Лієв», – наводить цікаві факти з біографії посадовця Шабунін.

Також за його словами, у  2014 році, за часів окупації Криму росією, Олександр Лієв в інтерв'ю «Громадському» закликав Київ «почути Крим» і «легалізувати референдум» за його статус.

«У січні 2006 року Лієв координував виставлення пікетів та блокпостів біля маяків, які за розподілом Чорноморського флоту CРCР мали відійти Україні, але незаконно утримувалися флотом РФ. Проросійські активісти протидіяли українським військовим морякам, які намагалися увійти на територію маяків у Великій Ялті, Феодосії та поблизу Генічеська», – інформує Шабунін.

На його думку, міністр Резніков мав вичерпну інформацію про російсько/корупційні хвости людини, яку з літа призначив головним із закупівель зброї для України «Не міг не знати – ця інформація елементарно гуглиться», – риторично підсумував очільник ЦПК. 

Нагадаємо, нещодавно Міноборони потрапило у скандал, адже  купувало харчі для військових за цінами, втричі вищими від роздрібних. Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, які дислоковані у тилових регіонах, на загальну суму 13,16 млрд грн. Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний закликав ретельно перевірити звинувачення в корупції на адресу Міноборони і порадив не перекладати відповідальність підлеглих на керівника.

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Теги: росіяни міністр Міноборони референдум активісти скандал Україна Віталій Шабунін Facebook Олексій Резніков послуги озброєння харчування Олександр Алієв Валерій Залужний британська розвідка розвідка

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