П'ять рекордів постачання зброї до України для розгрому Росії

Дякуємо громадянам США за неймовірну за масштабами підтримку, це ніколи не буде забуто

Слова керівництва США щодо забезпечення перемоги України у 2023-му році підтверджені діями, і в американському плануванні є чітка логіка.

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6 та 19 січня Міноборони США схвалило 29 та 30-й пакети військової допомоги, згідно з офіційними релізами МО США та заявами посадовців Україна отримає військову допомогу на загальну суму 5,75 міль'ярдів доларів. Для порівняння, за минулий 2022-й рік пік постачання припав на серпень – того місяця поставили озброєння на 2,3 міль'ярди доларів.

Нагадаю, що сама Україна, яка зараз відчайдушно вимагає озброєння у країн НАТО, у 2021-му році витратила на закупівлю озброєнь всього 800 мільйонів доларів, тобто американські постачання у одному лише січні 2023-го у 7 разів більші ніж сама Україна виділала за цілий рік для власного захисту напередодні нападу.

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А тепер розглянемо розглянемо кількість та призначення військової допомоги США у січні 2023-го.

Важке озброєння:

18 155 мм самоходні гаубиці Паладін М109А6;

36 105 мм причепні гаубиці М119;

8 самохідних зенітно-ракетних комплексів Авенджер;

109 БМП Бредлі M2A2 ODS з 25 мм гарматою та керованими ракетами TOW-2;

190 БТР М113 та М1126 Страйкер;

596 важких та легких бронеавтомобілів класів МРАП та Хамві;

30 броньованих машин постачання артилерийських снарядів;

6 броньованих командно-штабних машин;

22 броньованих артилерийських тягачі;

Засоби ураження:

1100 корегованих снаряди 155 мм Екскалібур;

90 000 снарядів 155 мм;

1200 снарядів RAAM 155 мм для дистанційного мінування;

190 000 снарядів 105 мм;

21800 мінометних мін 120 мм;

ракети для ракетно-артилерийської системи Himars;

авіаційні антирадарні ракети Harm;

зенітні ракети для систем Nasams та Sea Sparrow;

4000 некеровані авіаційні ракети 70 мм Zuni;

1090 протитанкових керованих ракет TOW-2;

2000 протитанкових керованих ракет не вказаного типу;

545 тисяч 25 мм снарядів для БМП Бредлі;

протипіхотні міни Claymore;

патрони для автоматичної зброї, гранати для протипіхотних гранатометів, снайперські гвинтівки, кулемети.

Спеціальне обладнання:

мінні трали на бойову техніку;

прилади та приціли нічного бачення.

Рекорди американського постачання у січні 2023-го:

Набільші обсяги постачань озброєння за один місяць – 5,75 млрд доларів; Найбільша кількість артилерийських снарядів та мінометних мін усіх типів – 304100; Найбільша кількість бронетехніки та бойових машин для мобільності військ за місяць – 943; Вперше постачаються сучасні бойові машини на озброєнні армії США – М2А2 ODS, М109А6, Страйкер, які діють в єдиній мережі бойвого управління та зв'язку, мають автоматизовані системи управління вогнем. Для системної реалізації їхніх можливостей у грудні закуплена для України система управління артилерією IFADTS; Вперше для безпосередньої підтримки військ постачаються мобільні зенітно-ракетні системи Авенджер.

Висновки, чого вирішили добитись військові планувальники США:

Посилити потужність вогню української артилерії в першу чергу для знищення російської піхоти; Підвищити тактичну мобільність української армії, постачати бронетехніку, яка вже є на озброєнні США цілими батальйонними комплектами, щоб покращити логістику, експлуатацію та ремонт; Створити якісну перевагу на полі бою за рахунок поставок сучасних БМП Бредлі та БТР Страйкер, які мають перевагу над російськими бойовими машинами завдяки автоматизованим системам управління військами та вогнем, тепловізійним прицілам, в комплексі з точними автоматичними гарматами та керованими ракетами; Посилити ураження високоточними снарядами та ракетами російських об'єктів та радарних систем; Поступово позбавити росіян переваги у важкій бойовій техниці та артилерийських боєприпасах, досягнути парітету у постачанні наземних озброєнь для української армії. Росія не зможе постачати на фронт озброєння у таких кількостях як США оголосили у січні. Тож якщо такий темп постачань буде збережено у 2023-му році і в наступних місяцях, становище на фронті значно покращиться на нашу користь.

Дякуємо громадянам США за неймовірну за масштабами підтримку, це ніколи не буде забуто.