  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Посли G7 «занепокоєні та розчаровані» темпами впровадження судової реформи

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Посли G7 продовжують спостерігати за процесом судової реформи в Україні із занепокоєнням - Посли G7 «занепокоєні та розчаровані» темпами впровадження судової реформи
    Посли G7 продовжують спостерігати за процесом судової реформи в Україні із занепокоєнням
    фото: Gettyimages

    Посли Великої сімки критикують судову реформу

    Посли Великої сімки (G7) оприлюднили заяву, в якій повідомили, що продовжують спостерігати за процесом судової реформи в Україні «із занепокоєнням та розчаруванням» через графік роботи конкурсу Ради суддів. Про це повідомляє пресслужба G7 в Україні

    «Посли G7 продовжують спостерігати за процесом судової реформи в Україні із занепокоєнням. Вони із розчаруванням звертають увагу на графік конкурсу Ради суддів для добору кандидатів до Етичної ради Вищої ради правосуддя після того, як міжнародні партнери висунули своїх кандидатів. Запропонований графік не відображає важливості та невідкладності цієї реформи. Посли продовжують закликати Раду суддів та всіх українських партнерів забезпечити швидке висування експертів до Етичної Ради ВРП», – йдеться у заяві.

    Посли також стурбовані законопроєктом № 4533. Реформа Конституційного суду повинна забезпечити прозорий, конкурентний відбір нових суддів КСУ і гарантувати тимчасове збільшення вимог до голосування, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії.

    «Усебічна судова реформа залишається найважливішим пріоритетом для G7 як така, що має вирішальне значення для успіху всіх реформ в Україні та виконання вимог народу України. Проведення цих реформ покращить інвестиційний клімат і здатність виконувати міжнародні зобов’язання», – додали посли.

    Нагадаємо, 21 вересня Рада суддів почала відбір кандидатів до Етичної ради Вищої ради правосуддя.

    Раніше Вища рада правосуддя призначила членів комісії, яка обиратиме Вищу кваліфікаційну комісію суддів України.

    Також Держдеп США висловився про блокування судової реформи в Україні.

    Читайте також: Служитель Феміди, на якого війною пішов Зеленський, стягує з Конституційного суду понад 1 млн грн
    Теги: реформа Велика сімка судова реформа політика посол Україна правосуддя Вища рада правосуддя
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Посли G7 «занепокоєні та розчаровані» темпами впровадження судової реформи