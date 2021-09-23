Посли G7 «занепокоєні та розчаровані» темпами впровадження судової реформи

Посли Великої сімки критикують судову реформу

Посли Великої сімки (G7) оприлюднили заяву, в якій повідомили, що продовжують спостерігати за процесом судової реформи в Україні «із занепокоєнням та розчаруванням» через графік роботи конкурсу Ради суддів. Про це повідомляє пресслужба G7 в Україні

«Посли G7 продовжують спостерігати за процесом судової реформи в Україні із занепокоєнням. Вони із розчаруванням звертають увагу на графік конкурсу Ради суддів для добору кандидатів до Етичної ради Вищої ради правосуддя після того, як міжнародні партнери висунули своїх кандидатів. Запропонований графік не відображає важливості та невідкладності цієї реформи. Посли продовжують закликати Раду суддів та всіх українських партнерів забезпечити швидке висування експертів до Етичної Ради ВРП», – йдеться у заяві.

Посли також стурбовані законопроєктом № 4533. Реформа Конституційного суду повинна забезпечити прозорий, конкурентний відбір нових суддів КСУ і гарантувати тимчасове збільшення вимог до голосування, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії.

«Усебічна судова реформа залишається найважливішим пріоритетом для G7 як така, що має вирішальне значення для успіху всіх реформ в Україні та виконання вимог народу України. Проведення цих реформ покращить інвестиційний клімат і здатність виконувати міжнародні зобов’язання», – додали посли.

Нагадаємо, 21 вересня Рада суддів почала відбір кандидатів до Етичної ради Вищої ради правосуддя.

Раніше Вища рада правосуддя призначила членів комісії, яка обиратиме Вищу кваліфікаційну комісію суддів України.

Також Держдеп США висловився про блокування судової реформи в Україні.