Служитель Феміди, на якого війною пішов Зеленський, стягує з Конституційного суду понад 1 млн грн

Олександр Касмінін відсудив винагороду, яку не отримував протягом квітня-серпня 2020 року

Окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив позов судді Конституційного суду Олександра Касмініна та визнав протиправними дії Конституційного суду щодо обмеження виплати суддівської винагороди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Єдиного державного реєстру судових рішень.

Позивач зазначив, що протягом 18 квітня – 28 серпня 2020 року Конституційний суд заборгував йому 1,27 млн грн суддівської винагороди. Гроші не виплачувалися, оскільки у квітні 2020 року Верховна Рада внесла зміни до держбюджету, які передбачали на час карантину через Covid-19 обмежені виплати зарплат працівників бюджетних установ, народних депутатів, суддів, членів Вищої ради правосуддя (не більше 47,2 тис. грн).

Натомість, як стверджує Касмінін, 28 серпня 2020 року Конституційний суд визнав неконституційними вказані зміни до держбюджету, наголосивши, що «обмеження відповідних виплат є допустимим за умов воєнного або надзвичайного стану».

При цьому відповідач у справі направив до суду свої аргументи, суть яких зводилася до того, що з 18 квітня до 28 серпня 2020 року заборгованості з виплати винагороди суддям Конституційного суду в бухгалтерському обліку суду немає.

Окружний адмінсуд Києва зіслався на рішення Конституційного суду від 28 серпня 2020 року і дійшов висновків, що обмеження виплат судді Олександру Касмініну, було неправомірним.

Також суд процитував рішення Європейського суду з прав людини від 26 квітня 2006 року «Зубко та інші проти України», де сказано, що «неспроможність держави вчасно виплачувати суддям їхні виплати є несумісною з потребою їх здатності виконувати свої професійні функції неупереджено, щоб не зазнавати тиску та впливу на поведінку».

Окремо ЄСПЛ заявив, що «неспроможність гарантувати адекватну та своєчасну виплату винагороди національним суддям та невизначеність, в якій вони залишились, порушує справедливий баланс, що має виникнути між потребами державного інтересу та необхідністю захистити права заявників на мирне володіння своїм майном».

Відповідно до рішення Окружного адмінсуду Києва, судді Касмініну мають виплатити 1,27 млн грн недоотриманої суддівської винагороди. Із цієї суми 346,8 тис. грн Конституційний суд має виплатити негайно.

Як повідомляв «Главком», раніше суддя Олександр Литвинов відсудив у Конституційного суду майже 1,5 млн грн «винагороди».

Нагадаємо, що наприкінці березня 2021 року президент Володимир Зеленський скасував указ від 14 травня 2013 року про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду України.

У президентському указі пояснюється, що його підписано, зокрема, «з метою гарантування додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, забезпечення державної незалежності і національної безпеки… а також беручи до уваги Заяву Верховної Ради у зв’язку з сьомою річницею початку Євромайдану та подій Революції Гідності, в якій підкреслено, що узурпація влади у 2010-2014 роках Віктором Януковичем призвела до підриву основ національної безпеки і оборони України, порушення прав і свобод людини, зважаючи на те, що окремі судді Конституційного суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України».

Також Зеленський відсторонив Тупицького від посади голови КСУ 29 грудня 2020 року. Тоді президент заявив, що робить це «заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи».