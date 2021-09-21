Рада суддів почала відбір кандидатів до Етичної ради

Термін подачі кандидатами документів для участі в конкурсі – до 21 жовтня

Рада суддів України оголосила про початок відбору на посаду членів Етичної ради при Вищій раді правосуддя (ВРП) за своєю квотою. Відповідне рішення було прийнято у вівторок, 21 вересня.

«Зазначеним рішенням затверджено Положення про проведення відбору на посаду члена Етичної ради, що визначає умови і терміни здійснення відбору на посаду члена Етичної ради з метою формування списку кандидатів у перший склад Етичної ради за квотою Ради суддів України», – йдеться в повідомленні.

Термін подачі кандидатами документів для участі в конкурсі – з 22 вересня до 21 жовтня нинішнього року включно.

Розгляд питання про включення в список кандидатів здійснюється на засіданні Ради суддів України за результатами співбесіди на основі представлених документів шляхом обговорення кандидатур і голосування.

Інформація про час і місце проведення співбесіди буде публікуватися на веб-сайті Ради суддів України не пізніше, ніж за п'ять днів до засідання.

«Неявка кандидата на співбесіду не перешкоджає розгляду питання про включення його до списку кандидатів. Співбесіда може бути проведена в режимі відеоконференцзв'язку», – відзначили в Раді суддів.

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