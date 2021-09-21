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    Рада суддів почала відбір кандидатів до Етичної ради

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    Вища рада правосуддя готується до перезапуску - Рада суддів почала відбір кандидатів до Етичної ради
    Вища рада правосуддя готується до перезапуску
    фото з відкритих джерел

    Термін подачі кандидатами документів для участі в конкурсі – до 21 жовтня

    Рада суддів України оголосила про початок відбору на посаду членів Етичної ради при Вищій раді правосуддя (ВРП) за своєю квотою. Відповідне рішення було прийнято у вівторок, 21 вересня.

    «Зазначеним рішенням затверджено Положення про проведення відбору на посаду члена Етичної ради, що визначає умови і терміни здійснення відбору на посаду члена Етичної ради з метою формування списку кандидатів у перший склад Етичної ради за квотою Ради суддів України», – йдеться в повідомленні.

    Термін подачі кандидатами документів для участі в конкурсі – з 22 вересня до 21 жовтня нинішнього року включно.

    Розгляд питання про включення в список кандидатів здійснюється на засіданні Ради суддів України за результатами співбесіди на основі представлених документів шляхом обговорення кандидатур і голосування.

    Інформація про час і місце проведення співбесіди буде публікуватися на веб-сайті Ради суддів України не пізніше, ніж за п'ять днів до засідання.

    «Неявка кандидата на співбесіду не перешкоджає розгляду питання про включення його до списку кандидатів. Співбесіда може бути проведена в режимі відеоконференцзв'язку», – відзначили в Раді суддів.

    Раніше Вища рада правосуддя призначила членів комісії, яка обиратиме Вищу кваліфікаційну комісію суддів України.

    Також Держдеп США висловився про блокування судової реформи в Україні.

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    Теги: кадрові зміни суддя правосуддя Вища рада правосуддя
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    Рада суддів почала відбір кандидатів до Етичної ради