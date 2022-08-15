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Посол України різко відреагував на брехню Міноборони Білорусі

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Посол України різко відреагував на брехню Міноборони Білорусі
Посол України різко відреагував на брехню Міноборони Білорусі
фото: Ihor Kyzym

Керівництво Білорусі плутається у заявах: Лукашенко каже, що Білорусь є учасником війни, у Міноборони Білорусі - навпаки

Український посол у Білорусі Ігор Кизим відреагував на брехливу заяву представника Міноборони Білорусі Валерія Ревенка про «непричетність» до війни в Україні. Слова Ревенка не характеризують його, як справжнього чоловіка, написав Кизим у Facebook.

Нещодавно начальник департаменту міжнародного військового співробітництва Міноборони Білорусі Валерій Ревенко в інтерв'ю одному з видань заявив, що білоруська сторона нібито жодним чином не причетна до війни Росії проти України.

«Обстановка розвивається на півдні, в Україні, ми уважно стежимо, ми не є учасниками збройного протистояння: нашого особового складу, техніки, озброєння там немає», – сказав Ревенко.

Український посол в Біілорусі Ігор Кизим відповів, що такі слова суперечать і Олександру Лукашенку, який сказав, що Білорусь не лише підтримує, а і є прямим учасником так званої російської «військової спецоперації».

Він наголосив, військово-політичне керівництво Білорусі, на відміну від експертів-прогандистів, розуміє, що з 24 лютого, з моменту, коли Білорусь дозволила російським військам зі своєї території вторгнутися в Україну, несучи смерть та руйнування, слово «конструктивний» стало недоречним.

«Воно також знає, скільки російських ракет та авіабомб прилетіло до України з території Білорусі з використанням усієї можливої ​​інфраструктури (про це офіційно, нотами, інформувалася білоруська сторона разом із вимогою припинити це). Тому говорити про те, що «ми не учасники збройного протистояння» ну якось не по-чоловічому для офіцера такого рангу. Це лукавство щонайменше», – підкреслює Кизим.

Нагадаємо, минулої ночі на території аеропорту «Зябрівка» лунали «хлопки». Білорусь пояснює це віськовими навчаннями. 

Як відомо, у Білорусі продовжується концентрація російських засобів протиповітряної оборони, а саме зенітно-ракетних комплексів С-300-С400 та боєкомплектів до них. 

Тим часом Білорусь разом із РФ проводить військові навчання протиповітряної оборони.

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Теги: Білорусь війна в Україні посол

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