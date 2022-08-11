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У Росії виникли проблеми з експортом зброї, – британська розвідка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Росії виникли проблеми з експортом зброї, – британська розвідка
Довіра до РФ підірвана через війну в Україні
фото ілюстративне

Кремль не може експортувати зброю через санкції 

Росія навряд чи зможе виконати деякі експортні замовлення на бойові броньовані машини через попит на машини для власних сил в Україні та посилення впливу західних санкцій. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що Росія давно вважає оборонну промисловість одним із своїх найважливіших експортних успіхів. Однак її військово-промисловий потенціал зараз переживає значну напругу, а довіра до багатьох систем озброєння підірвана їх зв’язком із поганою дією окупантів у війні в Україні.

«Нещодавно Білорусь оприлюднила деталі нового вітчизняного модернізованого основного бойового танка (ОБТ) Т-72Б. Ймовірно, Білорусь розробила це альтернативне рішення замість програми модифікації ОБТ, яка раніше була укладена з російською державною компанією «Уралвагонзавод», – йдеться в повідомленні.

У Росії виникли проблеми з експортом зброї, – британська розвідка фото 1

Раніше британська розвідка повідомлялося, що щоб підтримати операцію в Україні, Росія створила нове велике формування сухопутних сил, третій армійський корпус, базований у Муліно, у Нижньогородській області на схід від Москви. 

Нагадаємо, триває 169-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Ворог продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави.

Теги: окупанти війна в Україні війна Україна Білорусь росія Велика Британія

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