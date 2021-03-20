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    Заворушення на Банковій: протестувальники висунули вимоги і почали розходитися

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    Активісти запустили салют біля Офісу президента. Це був &laquo;сюрприз від Стерненка&raquo; - Заворушення на Банковій: протестувальники висунули вимоги і почали розходитися
    Активісти запустили салют біля Офісу президента. Це був «сюрприз від Стерненка»
    Фото: НВ

    Активісти вкотре висунули низку вимог до Володимира Зеленського

    Прихильники активіста Сергія Стерненка на акції біля Офісу президента, яка переросла в масові заворушення, вкотре висунули низку вимог до Володимира Зеленського.

    Серед них:

    • Звільнення «неправомірно засудженого Сергія Стерненка».
    • Звільнення фігуранта справи вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка та інших політв'язнів.
    • Запровадження санкції РНБО проти Андрія Портнова, заступника голови Адміністрації експрезидента Віктора Януковича.
    • Відставка генпрокурорки Ірини Венедіктової.
    • Відставка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

    Близько 21:00 протестувальники почали розходитись з Банкової.

    «Не чекаємо 23:00, сюрприз від Сергія Стерненка вже зараз. Дякуємо усім, чекаємо на вас на наступних акціях!» — повідомив Telegram-канал «Самозахист».

    Після цього активісти запустили салют біля Офісу президента. Це був «сюрприз від Стерненка».

    Нагадаємо, у суботу, в день народження Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити його на волю.

    23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

    Як повідомлялося раніше, учора, 19 березня, суддя Приморського районного суду Одеси відмовилася звільняти з-під варти колишнього очільника одеського осередку «Правого сектору», активіста Сергія Стерненка.

    Сьогодні зранку прихильники засудженого до семирічного увʼязнення активіста Сергія Стерненка вимагали його звільнення під стінами Одеського слідчого ізолятора, де зараз знаходиться засуджений.

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    Теги: акція відставка протест активісти Володимир Зеленський Офіс президента Сергій Стерненко
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