Разумков у Брюсселі підписав меморандум із Європарламентом

Меморандум про взаєморозуміння між українським парламентом та Європарламентом підписали Дмитро Разумков і Давід-Марія Сассолі

Разумков заявив, що співпраця з Європарламентом важлива для Верховної Ради

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков та президент Європейського парламенту Давід-Марія Сассолі підписали Меморандум про взаєморозуміння між українським парламентом та Європарламентом. Метою документу є регулювання спільних рамок для парламентської підтримки, включаючи проведення Діалогів Жана Моне та підвищення спроможності Верховної Ради України. Меморандум підписано під час офіційного візиту Разумкова до Брюсселя, повідомляє пресслужба ВР.

«Цей документ допоможе нам далі розвивати та впроваджувати ті новітні європейські демократичні стандарти, яких прагне Верховна Рада. Співпраця з Європарламентом для нас важлива і дасть свій результат. Вона й сьогодні нам допомагає проводити реформи», – зауважив Разумков.

Меморандум підписано під час офіційного візиту Разумкова до Брюсселя

Сторони обговорили питання щодо реформування Верховної Ради. Як повідомив Разумков, керівництво українського парламенту та лідери депутатських фракцій готові впроваджувати кращі європейські практики парламентаризму для підвищення його ефективності.

«Я високо ціную внесок керівництва Європарламенту та політичних координаторів у справу реформування Верховної Ради України», – зауважив Разумков.

У ході зустрічі також піднімалося питання щодо подальших пріоритетів міжпарламентської співпраці, європейської та євроатлантичної інтеграції, безпекової ситуації на Донбасі та у Криму. «Ми раді, що Європарламент вкотре висловив беззастережну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України», – зазначив Разумков.

Голова Верховної Ради наголосив, що Україна робить усе можливе для досягнення прогресу у політико-дипломатичному врегулюванні ситуації на сході України, проте, починаючи з січня 2021 року, змушені констатувати численні випадки порушення режиму припинення вогню.

Крім того, за словами Разумкова, деокупація Криму має пріоритетне значення для України. Він закликав Давіда Сассолі посприяти в ухваленні Європарламентом Резолюції по Криму під час найближчої пленарної сесії Європарламенту. Разумков також запропонував приєднатися до Кримської платформи.

Голова Верховної Ради висловив вдячність за санкційну політику та підтримку України. «Ми високо цінуємо продовження усіх існуючих пакетів санкцій та незмінну єдність позиції в ухваленні рішення щодо чергового продовження терміну дії економічних санкцій», – зазначив він.

Як відомо, Разумков перебуває з робочим візитом у м. Брюссель (Королівство Бельгія) та м. Люксембург (Велике Герцогство Люксембург).