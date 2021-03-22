Позачергове засідання Ради ще під питанням

Депутати ще не збирали підписи для проведення позачергового засідання

У Верховній Раді України не видавали підписних листів для збору підписів народних депутатів на підтримку позачергового пленарного засідання через суботні акції протесту. Про це повідомив голова парламенту Дмитро Разумков журналістам у Брюсселі.

«Станом на сьогодні, наскільки мені відомо, таких підписних листів у Верховної Ради не вимагали», - сказав він.

Разумков також зазначив, що і проєкт постанови, який може бути розглянуто на позачерговому пленарному засіданні в парламенті, ще не зареєстрований.

Спікер нагадав, що згідно з Конституцією України і регламентом Верховної Ради позачергове засідання має бути скликано протягом трьох днів, після того як завершено збір 150 підписів народних депутатів на підтримку його проведення.

«Щойно це станеться, якщо буде 150 народних депутатів, які поставлять свої підписи під пропозицією скликати позачергове засідання, діятимемо в межах моєї компетенції згідно з регламентом Верховної Ради та Конституції», – резюмував Разумков.

Нагадаємо, у Києві 20 березня біля Офісу Президента відбулася акція протесту. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю офісу та розписувати фарбою стіни й двері.

Як зазначили в Управлінні державної охорони, правоохоронці у ситуацію не втручались, щоб не допустити прокацій.

Народні депутати від фракції пропрезидентської партії «Слуга народу» вимагають провести позачергове засідання Верховної Ради, на якому дати оцінку подіям на Банковій.

Фракція «Європейська солідарність» заявила, що готова взяти участь у позачерговому засіданні Верховної Ради за умови винесення на розгляд депутатів низки важливих питань.

Джерело: Інтерфакс-Україна