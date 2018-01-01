Правозахисники закликали кандидатів на посаду Уповноваженого ВРУ з прав людини знятися з виборів

Правозахисники вважають нелігітимним переобрання Омбудсмана

Коаліція «Правозахисний порядок денний» наголошує на нелегітимності переобрання Уповноваженого ВРУ з прав людини. Правозахисники закликають кандидатів відмовитися від посади Омбудсмана та просять ВРУ визначити чіткі умови переобрання. Про це розповіли Олександра Романцова, заступниця голови правління «Центру Громадянських



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Правозахисники вважають нелігітимним переобрання Омбудсмана

Коаліція «Правозахисний порядок денний» наголошує на нелегітимності переобрання Уповноваженого ВРУ з прав людини. Правозахисники закликають кандидатів відмовитися від посади Омбудсмана та просять ВРУ визначити чіткі умови переобрання. Про це розповіли Олександра Романцова, заступниця голови правління «Центру Громадянських свобод»; Олександр Павліченко, виконавчий директор «Української Гельсінської спілки з прав людини»; Оксана Покальчук, виконавча директорка Amnesty International в Україні під час конференції у прес-центрі «Главком».

27 квітня 2017 у Валерії Лутковської завершилася 5-річна каденція на посаді Уповноваженого ВР з прав людини. Процедура переобрання мала б відбутися до 6 червня 2017 року. Тому правозахисники зазначають, що зараз процес обрання Омбудсмана є нелегітимним.

Коаліція «Правозахисний порядок денний» закликає кандидатів на посаду Уповноваженого з прав людини – Андрія Мамалигу (Фракція «Радикальна партія» Ляшка), Людмилу Денісову ( «Народний Фронт») та Сергія Алєксєєва («БПП») – зняти свої кандидатури та не брати участі у процесі, який призведе до вибору нелегітимного Уповноваженого з прав людини.

«Ми не маємо нічого проти людей, які висунули свої кандидатури. Ми говоримо лише про чесність та прозорість процедури обрання», - зазначає Павліченко.

Правозахисники закликають ВРУ визначити чітку процедуру обрання Уповноваженого з прав людини. Також вони зазначають, що необхідно проголосувати за законопроект 7018-1: «Про внесення змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», який має повернути процедуру обрання Омбудсмена таємним голосування. Адже наразі процедура включає у себе відкрите голосування. Таким чином, на думку правозахисників, створений юридичний колапс.

«Є окремий закон, який регулює роботу Уповноваженого з прав людини. Він передбачає таємну процедуру голосування. У 2017 році було змінено Регламент робити Верховної Ради України, який включив у себе поняття відкритого голосування. Тому ми маємо законодавчу колізію, яка не дозволяє провести легітимний процес обрання», - говорить заступниця голови правління «Центру Громадянських свобод».

За її словами необхідно розпочати новий процес висунення кандидатів та передбачити включення до процедури відбору співбесіду з представниками громадянського суспільства та правозахисної спільноти

«Можливість участі громадянського суспільства, як в процесі обрання, так і консультації перед обранням – це дуже важливо. Адже Омбудсман – державний орган, який працює на захист прав людини. Тому не можна вважати це обрання відкритим, якщо до нього не буде включене громадянське суспільство», - розповіла Покальчук.

Учасники прес-конференції також наголосили на неприпустимості політизації інституції Уповноваженого з прав людини та засудили будь-які політичні домовленості щодо призначення «потрібного» кандидата.

Під час прес-конференції правозахисники оприлюднили відкритий лист до Верховної Ради щодо процедури обрання Уповноваженого ВРУ з прав людини.

Нагадаємо, що Валерія Лутковська займає посаду Уповноваженого з прав людини з 24 квітня 2012 року. ЇЇ повноваження мали завершитися 27 квітня 2017 року. Однак остаточно Лутковська припинить роботу після обрання нового Омбудсмена.

Пропонуємо переглянути запис прес-конференції: