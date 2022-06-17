Прем'єр Австралії збирається відвідати Київ

Прем'єр Австралії може здійснити візит до Києва після саміту НАТО

Прем'єр Австралії Альбанезе може приїхати з візитом до України наприкінці червня

Президент України Володимир Зеленський запросив прем'єр-міністра Австралії Ентоні Альбанезе до Києва, повідомляє 9News.

За інформацією телеканалу, австралійський політик прийняв запрошення і може здійснити візит до української столиці після саміту НАТО в Мадриді, який планується на кінець червня.

Як зазначається, Альбанезе збирається приїхати на зустріч лідерів країн-членів альянсу до Європи, що дозволить йому здійснити коротку поїздку до Києва.

У посольстві України в Австралії підтвердили телеканалу факт направлення запрошення на політику з боку Зеленського і вказали на те, що для високопосадовців існують «особливі заходи» для подорожі до Києва.

При цьому поки що австралійський уряд офіційно не підтвердив і не спростував плани Альбанезе щодо відвідування української території, оголосивши лише про візит прем'єра на саміт НАТО.

Нагадаємо, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва.

Макрон заявив, що Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Також Зеленський пояснив Євросоюзу головну мету Росії у війні проти України.

Макрон заявив, що Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.