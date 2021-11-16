Глава «Нафтогазу» розкрив втрати України від запуску «Північного потоку – 2»

Вітренко заявив, що Україна втрачатиме близько $2 млрд на рік, якщо «Північний потік – 2» буде запущено

Глава «Нафтогазу» заявив, що «Північний потік – 2» фактично ставить під загрозу весь континент

Глава компанії «Нафтогаз» Юрій Вітренко назвав суму, яку Україна щорічно втрачатиме, якщо газопровід «Північний потік – 2» буде запущено. Про це він сказав у розмові з агентством Reuters.

«Україна втрачатиме близько $2 млрд на рік, якщо «Північний потік – 2» буде запущено, що еквівалентно приблизно півтора відсотка ВВП країни», – заявив Вітренко.

За його словами, через це Київ все ще не втрачає надії заблокувати російський проєкт.

Також глава «Нафтогазу» висловив думку, що трубопровід «загрожує світовій безпеці», і тому українська сторона розраховує на допомогу США.

«Ми також очікуємо, що Конгрес США накладе санкції на оператора (Nord Stream 2 AG. – ред.), тому що по той бік океану так чи інакше розуміють, що Росія використовує газ як зброю, що вона грає не по правилам, і що «Північний потік – 2» фактично ставить під загрозу весь континент та глобальну безпеку», – сказав Вітренко.

Раніше Велика Британія закликала Європу не допустити запуску «Північного потоку – 2».

Нагадаємо, стали відомі деталі можливої участі України у сертифікації «Північного потоку – 2».

20 жовтня компанія «Оператор ГТС України« подала заявку німецькому регулятору на участь у сертифікації оператора газопроводу «Північний потік – 2». Тоді Макогон пояснив, що таким чином Україна намагається протистояти запуску проєкту.

Раніше гендиректор «Оператора ГТС України» Сергій Макогон заявив, що Київ запропонував Росії продовжити газовий контракт на 10-15 років до закінчення угоди, що діє до 2024 року.

Як повідомлялося, Данія підтримала Україну та виступила проти газопроводу.

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