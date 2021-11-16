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    Економіка та фінанси

    Глава «Нафтогазу» розкрив втрати України від запуску «Північного потоку – 2»

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    Вітренко заявив, що Україна втрачатиме близько $2 млрд на рік, якщо &laquo;Північний потік&nbsp;&ndash;&nbsp;2&raquo; буде запущено - Глава «Нафтогазу» розкрив втрати України від запуску «Північного потоку – 2»
    Вітренко заявив, що Україна втрачатиме близько $2 млрд на рік, якщо «Північний потік – 2» буде запущено
    фото з відкритих джерел

    Глава «Нафтогазу» заявив, що «Північний потік – 2» фактично ставить під загрозу весь континент

    Глава компанії «Нафтогаз» Юрій Вітренко назвав суму, яку Україна щорічно втрачатиме, якщо газопровід «Північний потік – 2» буде запущено. Про це він сказав у розмові з агентством Reuters.

    «Україна втрачатиме близько $2 млрд на рік, якщо «Північний потік – 2» буде запущено, що еквівалентно приблизно півтора відсотка ВВП країни», – заявив Вітренко.

    За його словами, через це Київ все ще не втрачає надії заблокувати російський проєкт.

    Також глава «Нафтогазу» висловив думку, що трубопровід «загрожує світовій безпеці», і тому українська сторона розраховує на допомогу США.

    «Ми також очікуємо, що Конгрес США накладе санкції на оператора (Nord Stream 2 AG. – ред.), тому що по той бік океану так чи інакше розуміють, що Росія використовує газ як зброю, що вона грає не по правилам, і що «Північний потік – 2» фактично ставить під загрозу весь континент та глобальну безпеку», – сказав Вітренко.

    Раніше Велика Британія закликала Європу не допустити запуску «Північного потоку – 2».

    Нагадаємо, стали відомі деталі можливої участі України у сертифікації «Північного потоку – 2».

    20 жовтня компанія «Оператор ГТС України« подала заявку німецькому регулятору на участь у сертифікації оператора газопроводу «Північний потік – 2». Тоді Макогон пояснив, що таким чином Україна намагається протистояти запуску проєкту.

    Раніше гендиректор «Оператора ГТС України» Сергій Макогон заявив, що Київ запропонував Росії продовжити газовий контракт на 10-15 років до закінчення угоди, що діє до 2024 року.

    Як повідомлялося, Данія підтримала Україну та виступила проти газопроводу.

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    Теги: Росія США газ санкції ВВП Україна ГТС Юрій Вітренко Північний потік-2
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    Глава «Нафтогазу» розкрив втрати України від запуску «Північного потоку – 2»